Киевская церковь назвала себя Православной церковью Украины
Фотомарафон «Мой питомец» запускает «Курьер.Среда.Бердск»
Кот Балу пролетел в посылке половину Канады
Путин о рэп-концертах: «хватать и не пущать» — самый неэффективный, самый плохой метод
Креативной «матиматике» будут обучать в школе гениев в Бердске
Стычки «желтых жилетов» и полиции идут на Елисейских полях в Париже
ЦБ: санкции продлятся до 2021 года
Одну тонну батареек вывезли из Бердска
Фотомарафон «Новогодний хоровод» запускает «Курьер.Среда.Бердск»