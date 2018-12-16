Кот Балу пролетел в посылке половину Канады

Кот Балу жительницы провинции Новая Шотландия в Канаде Жаклин Лейк преодолел полстраны в посылке, оказавшись в ней по ошибке. Об этом сообщил телеканал CTV News, а его прочли Известия.

Лейк решила, что ее питомец потерялся, но оказалось, что он влез в одну из посылок, отправленную ею другу, и лишь бдительность водителя курьерской службы помогла найти животное.

Балу был отправлен в обратный путь уже с комфортом.

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