Путин о рэп-концертах: «хватать и не пущать» — самый неэффективный, самый плохой метод

Путин призвал осторожно подходить к запретам молодежных концертов
Президент России Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом молодежных концертов, эффект будет обратным, пишет Интерфакс.
«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — сказал он на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.
Путин добавил, что этот вопрос будет еще обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры.
«Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами — это самое главное, — сказал глава государства. — Потому что способ, о котором вы упоминали — «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратно ожидаемому».
В ходе заседания совета композитор и продюсер Игорь Матвиенко поднял проблему, связанную с отменой концертов рэп-исполнителей в России с применением силовых методов со стороны правоохранительных органов.
«Вот вы сказали, что рэп и прочая современная (поп-культура — ИФ) на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидные вещи, это путь к деградации нации, — сказал Путин. — Им нравится где-то там, «за бугром» этим заниматься, ну, и Бог в помощь, пускай, что хотят, то и делают, мы здесь должны думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом».
Ранее детский омбудсмен России Анна Кузнецова также заявляла, что необходимости в отмене рэп-концертов нет. Как отметила омбудсмен, «мы говорим не о том, что надо создавать новые запреты и преграды, а о том, что надо создавать важное, чтобы увлекать детей».
Регионы против концертов
С начала осени несколько российских артистов и музыкальных групп столкнулись с проблемой отмены концертов под давлением общественности и силовых структур. По разным причинам отменялись концерты рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK и «Френдзона». Также об отмене выступлений из-за давления заявляли рэперы Элджей и GONE.Fludd.
В случае с Хаски отмена концерта в Краснодаре и его попытка выступить перед собравшимися у входа в клуб с крыши припаркованной машины обернулась для него административным арестом. Первоначально суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и отказ пройти медицинское освидетельствование, позднее решение было отменено, и исполнитель был отпущен на свободу 26 ноября.
Между тем 1 декабря полиция задержала музыкантов IC3PEAK на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Позже группу отпустили, и ее запланированный концерт в городе состоялся.
Реакция властей
7 декабря первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал глупостью запреты концертов в России и призвал уделять больше внимания современной молодежной культуре. «Это такая среда, и там надо уметь работать. Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов — это глупость», — заявил он на съезде «Единой России».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией с отменой концертов.
3 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что концерты музыкальных исполнителей, не пропагандирующих экстремизм и опасные идеологии, отменяться не должны.
Да что там какие-то концерты про ОМОН.
Путин, даешь дорогу православному рэпу!
https://www.youtube.com/watch?v=JBtlbI0CgSI
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Когда «раб на галерах» по сути говорить будет.Мозги пудрит про рэп концерты…Где деньги вова?Где стабильность?Какие рэп концерты?выйди из виртуальной реальности!
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возьму на себя смелость дать оценку! путин войдет в историю,как самый худший правитель России
имея доллер по 27 и…построить робота-аниматора
Чтож господа,вы 18 марта сделали хуже же себе и своим детям
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Можно рэперам выдохнуть?
НВР: Можно. Но потом больше не вдыхать.
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Как долго Владимир будете делать акцент на минимальные проблемы России? Сам и отвечу.
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Это помнится на марше чучел пытались возглавить и направить рок тусовку . Народ чувствует фальш
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