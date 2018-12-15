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Путин о рэп-концертах: «хватать и не пущать» — самый неэффективный, самый плохой метод

«Если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — сказал президент Путин.

15.12.2018 Фото: Кремлин.ру 6 коммент.
 
Путин о рэп концертах: хватать и не пущать самый неэффективный, самый плохой метод

Путин призвал осторожно подходить к запретам молодежных концертов

Президент России Владимир Путин считает бесперспективным метод «хватать и не пущать» в ситуации с запретом молодежных концертов, эффект будет обратным, пишет Интерфакс.

«Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас», — сказал он на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.

Путин добавил, что этот вопрос будет еще обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры.

«Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами — это самое главное, — сказал глава государства. — Потому что способ, о котором вы упоминали — «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратно ожидаемому».

В ходе заседания совета композитор и продюсер Игорь Матвиенко поднял проблему, связанную с отменой концертов рэп-исполнителей в России с применением силовых методов со стороны правоохранительных органов.

«Вот вы сказали, что рэп и прочая современная (поп-культура — ИФ) на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидные вещи, это путь к деградации нации, — сказал Путин. — Им нравится где-то там, «за бугром» этим заниматься, ну, и Бог в помощь, пускай, что хотят, то и делают, мы здесь должны думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом».

Ранее детский омбудсмен России Анна Кузнецова также заявляла, что необходимости в отмене рэп-концертов нет. Как отметила омбудсмен, «мы говорим не о том, что надо создавать новые запреты и преграды, а о том, что надо создавать важное, чтобы увлекать детей».
Регионы против концертов

С начала осени несколько российских артистов и музыкальных групп столкнулись с проблемой отмены концертов под давлением общественности и силовых структур. По разным причинам отменялись концерты рэпера Дмитрия Кузнецова (известен под псевдонимом Хаски), групп IC3PEAK и «Френдзона». Также об отмене выступлений из-за давления заявляли рэперы Элджей и GONE.Fludd.

В случае с Хаски отмена концерта в Краснодаре и его попытка выступить перед собравшимися у входа в клуб с крыши припаркованной машины обернулась для него административным арестом. Первоначально суд назначил ему 12 суток ареста за мелкое хулиганство и отказ пройти медицинское освидетельствование, позднее решение было отменено, и исполнитель был отпущен на свободу 26 ноября.

Между тем 1 декабря полиция задержала музыкантов IC3PEAK на железнодорожном вокзале в Новосибирске. Позже группу отпустили, и ее запланированный концерт в городе состоялся.
Реакция властей

7 декабря первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко назвал глупостью запреты концертов в России и призвал уделять больше внимания современной молодежной культуре. «Это такая среда, и там надо уметь работать. Надо уметь работать с современной молодежной культурой, чтобы не превращалось это в то, что когда кто-то случайно ее не понимает или она ему не нравится, это заканчивается запретами концертов — это глупость», — заявил он на съезде «Единой России».

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле следят за ситуацией с отменой концертов.

3 декабря уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что концерты музыкальных исполнителей, не пропагандирующих экстремизм и опасные идеологии, отменяться не должны.


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Да что там какие-то концерты про ОМОН.
    Путин, даешь дорогу православному рэпу!
    https://www.youtube.com/watch?v=JBtlbI0CgSI
    :-D

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  2. ывапр

    Когда «раб на галерах» по сути говорить будет.Мозги пудрит про рэп концерты…Где деньги вова?Где стабильность?Какие рэп концерты?выйди из виртуальной реальности!

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  3. Я

    возьму на себя смелость дать оценку! путин войдет в историю,как самый худший правитель России
    имея доллер по 27 и…построить робота-аниматора
    Чтож господа,вы 18 марта сделали хуже же себе и своим детям

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  4. Аноним

    Можно рэперам выдохнуть?
    НВР: Можно. Но потом больше не вдыхать. =-O

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  5. Аноним

    Как долго Владимир будете делать акцент на минимальные проблемы России? Сам и отвечу.

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  6. Аноним

    Это помнится на марше чучел пытались возглавить и направить рок тусовку . Народ чувствует фальш

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