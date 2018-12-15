Креативной «матиматике» будут обучать в школе гениев в Бердске

15 декабря жительница Искитима Татьяна Серкова проездом была в центре Бердска и заметила ошибку на вывеске по адресу ул.Комсомольская,14. Татьяна прислала снимки в редакцию: «Скоро открытие: Школа гениев. Международные программы для детей от 3 — 17 лет. Ментальная арифметика. Кубик Рубика. Креативная матИматика».

Ошибки на баннерах и вывесках случаются периодически в Бердске, «выскакивали» они даже на памятниках и растяжках ко Дню Победы.

В 2016 году ошибку нашли на новом мемориале Воинскому братству в Бердске. Как оказалось, лишнюю запятую поставили создатели бердского памятника. У автора стихотворных строк ошибочного знака препинания нет.