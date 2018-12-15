Креативной «матиматике» будут обучать в школе гениев в Бердске

15 декабря жительница Искитима Татьяна Серкова проездом была в центре Бердска и заметила ошибку на вывеске по адресу ул.Комсомольская,14. Татьяна прислала снимки в редакцию: «Скоро открытие: Школа гениев. Международные программы для детей от 3 — 17 лет. Ментальная арифметика. Кубик Рубика. Креативная матИматика».
Ошибки на баннерах и вывесках случаются периодически в Бердске, «выскакивали» они даже на памятниках и растяжках ко Дню Победы.
В слово «математика» вписалась вместо Е — И
В 2016 году ошибку нашли на новом мемориале Воинскому братству в Бердске. Как оказалось, лишнюю запятую поставили создатели бердского памятника. У автора стихотворных строк ошибочного знака препинания нет.
На мемориале обнаружили лишний знак препинания
В 2013 году ошибку увидели в новогодних баннерах.
Грамматическая ошибка на баннере!!! Открытие НовогодОних Городков
Плакаты с ошибками извещают о работе лошадей в парке Бердска Бердчан возмущает пренебрежительное отношение к русскому языку. Баннеры расставили предприниматели, занимающиеся извозом. Руководство парка укажет им на ошибки.
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