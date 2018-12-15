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Креативной «матиматике» будут обучать в школе гениев в Бердске

На баннере, рекламирующем открытие нового центра допобразования, вкралась досадная ошибка. Ее заметили искитимцы.

15.12.2018 Фото: Татьяны Серковой Нет комментариев
 
Креативной «матиматике» будут обучать в школе гениев в Бердске

На баннер вкралась ошибка

15 декабря жительница Искитима Татьяна Серкова проездом была в центре Бердска и заметила ошибку на вывеске по адресу ул.Комсомольская,14. Татьяна прислала снимки в редакцию: «Скоро открытие: Школа гениев. Международные программы для детей от 3 — 17 лет. Ментальная арифметика. Кубик Рубика. Креативная матИматика».
Ошибки на баннерах и вывесках случаются периодически в Бердске, «выскакивали» они даже на памятниках и растяжках ко Дню Победы.

Креативной «матиматике» будут обучать в школе гениев в Бердске

В слово «математика» вписалась вместо Е — И

В 2016 году ошибку нашли на новом мемориале Воинскому братству в Бердске. Как оказалось, лишнюю запятую поставили создатели бердского памятника. У автора стихотворных строк ошибочного знака препинания нет.

 

Креативной «матиматике» будут обучать в школе гениев в Бердске

На мемориале обнаружили лишний знак препинания

В 2013 году ошибку увидели в новогодних баннерах.

Креативной «матиматике» будут обучать в школе гениев в Бердске

Грамматическая ошибка на баннере!!! Открытие НовогодОних Городков

В 2016 году на плакате о работе лошадей  в парке Бердска тоже нашлись ошибки.

Креативной «матиматике» будут обучать в школе гениев в Бердске

Плакаты с ошибками извещают о работе лошадей в парке Бердска
Бердчан возмущает пренебрежительное отношение к русскому языку. Баннеры расставили предприниматели, занимающиеся извозом. Руководство парка укажет им на ошибки.


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