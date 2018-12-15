Стычки «желтых жилетов» и полиции идут на Елисейских полях в Париже

На Елисейских полях в Париже начались стычки участников акции протеста «желтых жилетов» и полиции, передает корреспондент РИА Новости.

На Елисейских полях уже собралось более тысячи человек, но люди продолжают прибывать. Они стоят около полицейских кордонов, перекрывающих проход к Елисейскому дворцу. Активисты скандируют лозунги, некоторые кидают камни и бутылки в правоохранителей. В ответ те бьют дубинками наиболее агрессивных протестующих.В Париже начались столкновения «желтых жилетов».

Ранее полиция применила против «желтых жилетов» слезоточивый газ.

Протесты «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции с 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По последним данным, всего с начала протестов задержали 4,5 тысячи человек, 4,1 тысячи из них отправили под арест.

Демонстрации «желтых жилетов» являются частью демократического волеизъявления, но они не должны сопровождаться насилием. Об этом заявила журналистам в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи на высшем уровне стран ЕС, пишет ТАСС.

«Возможность протестовать является частью демократии, но к этому относится также то, что нельзя применять насилие», — сказала глава правительства ФРГ. «Монополия на применение силы принадлежит государству. Мы ожидаем этого от всех демонстраций в Германии, это относится и к Франции», — добавила Меркель.

Канцлер указала на то, что президент Франции Эмманюэль Макрон «предложил широкую программу реформ». «Многие из них уже были реализованы, другие в процессе принятия, — продолжала Меркель. — Я твердо убеждена в том, что он продолжит реализовать свои реформы и что это хорошо для Франции, в том числе в том, что касается снижения безработицы среди молодежи».

Желтые жилеты уже начали выходить на улицы Туниса, Израиля, Бельгии.