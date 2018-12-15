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Стычки «желтых жилетов» и полиции идут на Елисейских полях в Париже

Протесты «желтых жилетов» — часть демократии. «Возможность протестовать является частью демократии, но к этому относится также то, что нельзя применять насилие», — сказала канцлер Ангела Меркель.

15.12.2018 Фото: ©Estelle Ruiz/ZUMAPRESS.com globallookpress.com 5 коммент.
 
 

Стычки желтых жилетов и полиции идут на Елисейских полях в Париже

Полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих в Париже

На Елисейских полях в Париже начались стычки участников акции протеста «желтых жилетов» и полиции, передает корреспондент РИА Новости.
На Елисейских полях уже собралось более тысячи человек, но люди продолжают прибывать. Они стоят около полицейских кордонов, перекрывающих проход к Елисейскому дворцу. Активисты скандируют лозунги, некоторые кидают камни и бутылки в правоохранителей. В ответ те бьют дубинками наиболее агрессивных протестующих.В Париже начались столкновения «желтых жилетов».
Ранее полиция применила против «желтых жилетов» слезоточивый газ.

Протесты «желтых жилетов», выступающих, в частности, против повышения цен на бензин, начались во Франции с 17 ноября. Массовые акции сопровождаются столкновениями демонстрантов с полицией, погромами и поджогами машин, разрушениями магазинов и банков. По последним данным, всего с начала протестов задержали 4,5 тысячи человек, 4,1 тысячи из них отправили под арест.

Демонстрации «желтых жилетов» являются частью демократического волеизъявления, но они не должны сопровождаться насилием. Об этом заявила журналистам в пятницу в Брюсселе канцлер Германии Ангела Меркель по итогам встречи на высшем уровне стран ЕС, пишет ТАСС.

«Возможность протестовать является частью демократии, но к этому относится также то, что нельзя применять насилие», — сказала глава правительства ФРГ. «Монополия на применение силы принадлежит государству. Мы ожидаем этого от всех демонстраций в Германии, это относится и к Франции», — добавила Меркель.

Канцлер указала на то, что президент Франции Эмманюэль Макрон «предложил широкую программу реформ». «Многие из них уже были реализованы, другие в процессе принятия, — продолжала Меркель. — Я твердо убеждена в том, что он продолжит реализовать свои реформы и что это хорошо для Франции, в том числе в том, что касается снижения безработицы среди молодежи».

Желтые жилеты уже начали выходить на улицы Туниса, Израиля, Бельгии.


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(5) Комментариев

  1. Аноним

    Особо порадовала перспективная тенденция: «Желтые жилеты уже начали выходить на улицы Туниса, Израиля, Бельгии.»

    Да сколько можно это терпеть — Россия опять окажется на последнем месте?))

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  2. Гость

    Пиндосы наказывают макрона за попытку выхода из подчинения и попытки создать евроармию! Заодно предупреждают бабушку меркель! Вот и фсёёёё!
    Точно так же они свалили де голля в 1968, за выход франции из нато — протестами студентиков и прочих леваков! Всё под лозунгами: за свободу! за демократию! Теперь сами же цру-шники этим хвастают! 8)

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    • Аноним

      Какие-то у пиндосов разнящиеся наказания для неугодных — как наказывать своих вассалов, так доходит дело до революции с практически отсечением голов.
      А как наказывать своего злейшего врага, означенного в доктрине США именно врагом, так санкциями по лицу хлещут, как родного провинившегося сынку-школяра.
      Неужели Трамп действительно агент Кремля? :-D

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    • Аноним

      ооо…чего вспомнили.
      как разбиралась французская колониальная система.
      и ее коронка 1968 год.А что цру тоже в этом участвовало?
      оружие в алжир поставляло?… =)

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  3. Аноним

    Рейхсканцлер не права. У народа Франции есть право на насилие.
    Французская Декларация прав человека и гражданина
    прямо указывает:

    Когда правительство нарушает права народа, восстание для народа и для каждой его части есть его священнейшее право и неотложнейшая обязанность.

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