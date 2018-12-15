ЦБ: санкции продлятся до 2021 года

Банк России в базовом сценарии прогноза до 2021 года предполагает сохранение введенных в отношении России санкций, сообщается в докладе ЦБ о денежно-кредитной политике.

«В части ключевых внешних предпосылок, помимо траектории цен на нефть, Банк России также исходит из небольшого замедления экономического роста и сохранения невысокого инфляционного давления в основных странах — торговых партнерах, постепенной нормализации денежно-кредитной политики в развитых экономиках, а также предполагает сохранение введенных в отношении России в 2014-2018 годах международных санкций», — говорится в докладе.

В базовом сценарии ЦБ по-прежнему предполагает снижение цен на нефть марки Urals до $55 за баррель, однако несколько быстрее, чем ожидалось ранее. Так, регулятор снизил ожидаемую среднегодовую цену на нефть в 2019 году с $63 до $55 за баррель, вблизи этого уровня она останется в 2020-2021 годах.

Среднегодовая инфляция в России в базовом сценарии составляет 5-5,5% в 2019 году и 4% в 2020-2021 годах. Рост ВВП ожидается на уровне 1,2-1,7% в 2019 году, 1,8-2,3% в 2020 году и 2-3% в 2021 году.

Отток иностранного капитала из госсектора

Чистый отток иностранного капитала из государственного сектора РФ в третьем квартале сократился более чем в пять раз по сравнению со вторым кварталом — до $2 млрд.

«Существенный чистый отток иностранного капитала из государственного сектора, наблюдавшийся в II квартале 2018 г., замедлился в III квартале 2018 г. в связи с уменьшением объема продаж суверенных ценных бумаг (ОФЗ — прим. ТАСС) нерезидентами», — говорится в докладе.

Во втором квартале отток составил примерно $11 млрд, а в третьем квартале — замедлился до $2 млрд, следует из доклада.

Активность иностранцев на рынке ОФЗ

Доля иностранных инвесторов на отдельных аукционах по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в октябре-ноябре достигала 50-70%, говорится в докладе.

«Ситуация на рынке государственных облигаций в октябре-ноябре стабилизировалась. Минфин России возобновил регулярное проведение аукционов по размещению ОФЗ, хотя объем предложения бумаг оставался заметно ниже значений первой половины 2018 года», — отмечает ЦБ.

«Значительный отток средств иностранных инвесторов, наблюдавшийся в августе — сентябре, заметно снизился. Несмотря на сохранение оттока со вторичного рынка, иностранные инвесторы увеличили покупки на первичном рынке. На аукционах их доля в размещении отдельных выпусков достигала 50-70%», — отмечается в документе.

По данным ЦБ, доля нерезидентов в ОФЗ на 1 ноября составляет 25% — это минимум почти за два года. Пик был зафиксирован 1 апреля этого года — 34,5%. Но после введения новых санкций США 6 апреля иностранцы начали активно продавать бумаги — с того момента продажи составили около 500 млрд рублей. Тем не менее с сентября ситуация улучшилась, и нерезиденты замедлили выход из этих бумаг.

Нерезиденты активно стали продавать ОФЗ в апреле после ввода новых санкций против России. Как сообщал ЦБ, объем этих продаж с апреля по середину сентября составил 480 млрд рублей.