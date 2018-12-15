Две девочки систематически ходили в мои магазины в Бердске… и воровали!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Хочу затронуть тему детского воровства.

У меня несколько магазинов с непродовольственными товарами, в которые любят наведываться школьники.

Да, недостачи есть, по итогам инвентаризаций, но не критичные. В магазинах установлены камеры, продавцы следят.

Вчера вечером пришли родители с девочкой 11 лет. И с пакетом наворованного этой девочкой. Абсолютно приличная семья, по словам продавца.

Оказалось, что девочка, с подругой, делала это систематически, не один раз.

Товар мелкий и крупный, разный, на сумму больше 1000 руб.

Так же, нашли контакты классного руководителя, попросили связаться с родителями второй девочки.

Сегодня принесли ещё большей пакет, уже тысячи на 3000. Принесли и молча ушли.

Товар — на помойку.

Почему родители не обращаются внимание на появление у детей дорогих вещей, большого количества, разных?

Украсть 1 маленькую резинку, жвачку, шоколадку. Ну как бы да, может быть, многие через это проходили. Но в нашем случае, 2 девочки из абсолютно благополучных семей как на работу ходили в магазин и с какой-то периодичность намеренно брали чужое.

Я призываю родителей, пожалуйста, следите за своими детьми. Обращайте внимание, если у ребёнка появляются дорогие вещи. Вы же знаете, сколько денег вы даёте на карманные расходы и можете подсчитать хватает ребёнку на такие вещи или нет.

В нашем случае родители проявили оплошность? Халатность? Наплевательство?

Итог один — сегодня будет написано заявление в ПДН. На сколько я понимаю, сумма крупная, дело будет заведено. И это в 11 лет!

Если меня читают дети, промышляющие подобным. Наказание будет — в любом случае. Не портите себе жизнь! Сейчас везде установлены камеры, сиюминутная слабость может привести к очень тяжёлым последствиям в вашей будущей жизни.