Две девочки систематически ходили в мои магазины в Бердске… и воровали!

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Дети воруют!:
Хочу затронуть тему детского воровства.
У меня несколько магазинов с непродовольственными товарами, в которые любят наведываться школьники.
Да, недостачи есть, по итогам инвентаризаций, но не критичные. В магазинах установлены камеры, продавцы следят.
Вчера вечером пришли родители с девочкой 11 лет. И с пакетом наворованного этой девочкой. Абсолютно приличная семья, по словам продавца.
Оказалось, что девочка, с подругой, делала это систематически, не один раз.
Товар мелкий и крупный, разный, на сумму больше 1000 руб.
Так же, нашли контакты классного руководителя, попросили связаться с родителями второй девочки.
Сегодня принесли ещё большей пакет, уже тысячи на 3000. Принесли и молча ушли.
Товар — на помойку.
Почему родители не обращаются внимание на появление у детей дорогих вещей, большого количества, разных?
Украсть 1 маленькую резинку, жвачку, шоколадку. Ну как бы да, может быть, многие через это проходили. Но в нашем случае, 2 девочки из абсолютно благополучных семей как на работу ходили в магазин и с какой-то периодичность намеренно брали чужое.
Я призываю родителей, пожалуйста, следите за своими детьми. Обращайте внимание, если у ребёнка появляются дорогие вещи. Вы же знаете, сколько денег вы даёте на карманные расходы и можете подсчитать хватает ребёнку на такие вещи или нет.
В нашем случае родители проявили оплошность? Халатность? Наплевательство?
Итог один — сегодня будет написано заявление в ПДН. На сколько я понимаю, сумма крупная, дело будет заведено. И это в 11 лет!
Если меня читают дети, промышляющие подобным. Наказание будет — в любом случае. Не портите себе жизнь! Сейчас везде установлены камеры, сиюминутная слабость может привести к очень тяжёлым последствиям в вашей будущей жизни.
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3000 р крупная сумма ?
, оторвись на продавцах , высчитай у них с зарплаты сиди и грей духовку .
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Отлично написано. Правильно дети воруйте дальше! Все спишут с продавцов. Чему вы учите. И извините если для вас 3000 не деньги придите и отдайте за этих детей. Для кого то это большая сумма.
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1. Почему товар на помойку если он непродовольственный?
2. Родители подумайте прежде, чем так некрасиво сливать своих детей: пдн может и не страшно, НО только если в будущем девочка не станет чиновником; а что, задатки есть
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И добавлю барыга он и есть барыга, ему хоть задницей ешь эти тысячи, всё равно мало будет, порти карму пиши заявления на одиннадцатилетних детей, и это при том что тебе пакет вернули по неосмотрительности, тьфу.
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