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Одну тонну батареек вывезли из Бердска

Проект «Разрядка» длился 8 месяцев. Из бердских батареек выработают металл и марганцовый порошок, который используется для тротуарной плитки в качестве красителя.

15.12.2018 Автор: Виталий Чуев Фото: Виталия Чуева Нет комментариев
 
Одну тонну батареек вывезли из Бердска

Погрузка батареек в автомобиль

14 декабря город Бердск посетил директор ООО «Сибирской ртутной компании» Вячеслав Косенко и забрал собранные бердчанами батарейки. Тем самым завершился проект «Разрядка», который действовал с апреля. Собрано более 1 тонны батареек.

«Разрядка» проводилась впервые, но жители города не поленились поучаствовать в нем. Сдать аккумуляторы можно было с помощью специальных урн, предназначенных для утилизации второсортного сырья.
Сейчас урны расположены в Бердском политехническом и электромеханическом колледжах, лицее № 6 и ДК «Родина».
На следующей неделе поставят еще 4 урны, которые будут расположены в шаговой доступности.

Так же 11 декабря в Новосибирске открылось единственное предприятие за Уралом по переработке использованных батареек, на котором за 1 день перерабатывают до 600 кг сырья с конечным выходом более 85%. Остальные 15% перерабатываются и пускаются во вторичный оборот. Из батареек, которые сдали жители Бердска, будет вырабатываться металл и марганцовый порошок, который используется для тротуарной плитки в качестве красителя.

— В Новосибирске работают две площадки по утилизации, на одной из которых перерабатываются ртутьсодержащие отходы, на другой — батарейки. Сбор аккумуляторов и батареек мы начали с 2015 года. За первый год мы собрали 1 тонну батареек, за второй- 3, а за третий — более 15. Связано это с тем, что участие в проекте приняли школы, спортивно-оздоровительные и культурно-образовательные учреждения,- подчеркнул Вячеслав Владиславович.

По Новосибирской области расставлено более 300 контейнеров, из которых некоторые стоят даже на улице. Также в Новосибирске находится несколько точек приема ртутных ламп и батареек. Сдать их можно в торговом центре«ИКЕА», магазинах «Планета Электрика», «Энергия», «Электротовары», «Посуда Центр», «Хозтовары» и другие.

Стекло из ламп отправляется на вторичную переработку, термически или химически обрабатывается и в конечном итоге из него выгоняется ртуть, которая распространяется на полигоне для твердых бытовых отходов, который находится в Краснодарском крае.

К сожалению, пока что не известно будет ли принимать участие в проекте Бердск в следующем году, так как для этого требуется заплатить сумму денег в размере около 1 млн рублей.

Одну тонну батареек вывезли из Бердска Одну тонну батареек вывезли из Бердска Одну тонну батареек вывезли из Бердска Одну тонну батареек вывезли из Бердска Одну тонну батареек вывезли из Бердска Одну тонну батареек вывезли из Бердска Одну тонну батареек вывезли из Бердска


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