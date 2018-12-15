Одну тонну батареек вывезли из Бердска

14 декабря город Бердск посетил директор ООО «Сибирской ртутной компании» Вячеслав Косенко и забрал собранные бердчанами батарейки. Тем самым завершился проект «Разрядка», который действовал с апреля. Собрано более 1 тонны батареек.

«Разрядка» проводилась впервые, но жители города не поленились поучаствовать в нем. Сдать аккумуляторы можно было с помощью специальных урн, предназначенных для утилизации второсортного сырья.

Сейчас урны расположены в Бердском политехническом и электромеханическом колледжах, лицее № 6 и ДК «Родина».

На следующей неделе поставят еще 4 урны, которые будут расположены в шаговой доступности.

Так же 11 декабря в Новосибирске открылось единственное предприятие за Уралом по переработке использованных батареек, на котором за 1 день перерабатывают до 600 кг сырья с конечным выходом более 85%. Остальные 15% перерабатываются и пускаются во вторичный оборот. Из батареек, которые сдали жители Бердска, будет вырабатываться металл и марганцовый порошок, который используется для тротуарной плитки в качестве красителя.

— В Новосибирске работают две площадки по утилизации, на одной из которых перерабатываются ртутьсодержащие отходы, на другой — батарейки. Сбор аккумуляторов и батареек мы начали с 2015 года. За первый год мы собрали 1 тонну батареек, за второй- 3, а за третий — более 15. Связано это с тем, что участие в проекте приняли школы, спортивно-оздоровительные и культурно-образовательные учреждения,- подчеркнул Вячеслав Владиславович.

По Новосибирской области расставлено более 300 контейнеров, из которых некоторые стоят даже на улице. Также в Новосибирске находится несколько точек приема ртутных ламп и батареек. Сдать их можно в торговом центре«ИКЕА», магазинах «Планета Электрика», «Энергия», «Электротовары», «Посуда Центр», «Хозтовары» и другие.

Стекло из ламп отправляется на вторичную переработку, термически или химически обрабатывается и в конечном итоге из него выгоняется ртуть, которая распространяется на полигоне для твердых бытовых отходов, который находится в Краснодарском крае.

К сожалению, пока что не известно будет ли принимать участие в проекте Бердск в следующем году, так как для этого требуется заплатить сумму денег в размере около 1 млн рублей.