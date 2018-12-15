Если отключат от интернета Россию

Левин назвал актуальным законопроект об обеспечении автономной работы Рунета
Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал актуальным внесенный в пятницу законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.
«Данная инициатива носит актуальный характер, обусловленный необходимостью поддержания стабильности работы национального сегмента сети интернет, на устойчивою работу которого опирается функционирование ряда государственных и корпоративных информационных систем, а также цифровые сервисы малого и среднего бизнеса», — сказал парламентарий ТАСС.
Вместе с тем, по его мнению, «ряд положений законопроекта необходимо изучить на предмет технологической реализуемости в рамках инфраструктурных возможностей российского сегмента сети интернет, а также необходимости финансовых ресурсов для исполнения его положений, в соответствии с тем уровнем технологий, которые сегодня задают основной вектор развития российского сегмента глобальной сети».
Кроме того, «необходимо взвешенно отнестись к введению дополнительных законодательных требований в сфере информационно-коммуникационных технологий, предлагаемых данным законопроектом, чтобы эти шаги не повлекли негативных последствий для российских пользователей интернета».
Авторами данной инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».
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НВР — могут.
И не только от интернета.
От S.W.I.F.T. тоже хотят.
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«Кроме того, «необходимо взвешенно отнестись к введению дополнительных законодательных требований в сфере информационно-коммуникационных технологий, предлагаемых данным законопроектом, чтобы эти шаги не повлекли негативных последствий для российских пользователей интернета».
Что дальше? Выдать всем палки копалки и каменные топоры?
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«Что дальше? Выдать всем палки копалки и каменные топоры?»
Ну вы прямо, как маленький! выдать? Ну вы скажите! Размечтались! Продать в три дорога, ещё и через запись, блат и столы заказов, ну вы помните ссср……
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