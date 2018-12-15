Если отключат от интернета Россию

Председатель профильного комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин назвал актуальным внесенный в пятницу законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры мировой паутины.

«Данная инициатива носит актуальный характер, обусловленный необходимостью поддержания стабильности работы национального сегмента сети интернет, на устойчивою работу которого опирается функционирование ряда государственных и корпоративных информационных систем, а также цифровые сервисы малого и среднего бизнеса», — сказал парламентарий ТАСС.

Вместе с тем, по его мнению, «ряд положений законопроекта необходимо изучить на предмет технологической реализуемости в рамках инфраструктурных возможностей российского сегмента сети интернет, а также необходимости финансовых ресурсов для исполнения его положений, в соответствии с тем уровнем технологий, которые сегодня задают основной вектор развития российского сегмента глобальной сети».

Кроме того, «необходимо взвешенно отнестись к введению дополнительных законодательных требований в сфере информационно-коммуникационных технологий, предлагаемых данным законопроектом, чтобы эти шаги не повлекли негативных последствий для российских пользователей интернета».

Авторами данной инициативы выступили глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, его первый заместитель Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Документ подготовлен «с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США», в которой декларируется принцип «сохранения мира силой», а Россия в числе прочих стран «впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак».