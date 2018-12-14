Цена на утку оказалась «военной тайной» на рынке Бердска

14 декабря по заданию редакции я пошел делать репортаж о мясных продуктах к новогоднему столу. Мы хотели рассказать нашим читателям о ценах на утку, гуся, кролика, курицу, фермерскую свинину и отборную говядину.

Стоит признать, что радости в глазах продавцов от моего визита с фотокамерой в мясной павильон я не увидел. Странно… А хотел сделать бесплатную рекламу. Может, даже рецептиком каким поделились бы! Но на нет и суда нет!

Содействовать мне в сборе информации бердские торговцы курами и гусями наотрез отказались.

В 10 утра найти, где торгуют мясом в лабиринтах рынка мне, новосибирцу, оказалось не по силам. Конечно, виноват, не здешний. Но неужели сложно сделать ясную навигацию — где трусы, а где мясо в дебрях такого огромного торгового здания.

Вывески магазинов находятся только у самого входа, которые с трудом можно разглядеть. Ну да ладно, не нашел — моя проблема. Но я целый день сожалею, что все-таки бердские продавцы не «аналог» продавцам исторических рынков. Ну например, вы же смотрите передачу «Орел и решка». Вот и я, наивный, представил, что захожу на рынок в павильон «Мясо и кости» и тут бердчане, ну как валенсийцы, кричат мне:

— Señor, prueba conmigo! ¡Puedes tomar una foto de mi delicioso pato gordo de Navidad y subir una foto a tu Instagram!

— (Господин, попробуйте у меня! Вы можете сфотографировать мою вкусную жирную рождественскую утку и выложить фото в свой Инстаграм! — загугли перевод — ред. )

Были там и утки, и гуси. Но не было улыбок и желания записать видеообращения к горожанам, используя бесплатную рекламу на сайте самого читаемого сайта Бердска…

Побывал я, господа, честно трех павильонах, в двух меня не захотели слушать и показали пальцем на выход. В третьем, мясном ларьке, я все-таки уточнил цены и мне позволили осмотреть прилавок.

Информирую. Цены таковы: утка 300 рублей за один кг, гусь 330 рублей за кг, курица 280 рублей за кг, говядина 350 рублей за кг.

За сим раскланиваюсь. А продавцы пусть продолжают сидеть в окопах, охраняя бренные тушки кроликов и уток.