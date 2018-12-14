КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам комнату в секции с ремонтом
Продам 1к. квартиру на ул. Рогачева 20а
продам
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Бердск не Майами: Ищут выгнавшего из-за 5 рублей мальчика на мороз водителя маршрутки

Судят отца сгоревших в пожаре пятерых детей под Искитимом

Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей

Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска

Ликвидировала “страсбургского стрелка” полиция Франции

Расписание маршрута спросите у водителя автобуса в Бердске

Замглавы Бердска: Для ликвидации второй смены из 4 000 учащихся нужно построить еще три школы

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу

Последние комментарии



Цена на утку оказалась «военной тайной» на рынке Бердска

Или «Сожалею, что я не герой «Орла и решки» на рынке в Валенсии».

14.12.2018 Фото: Виталий Чуев 3 коммент.
 
Цена на утку оказалась «военной тайной» на рынке Бердска

2019 год — год Желтой свиньи

14 декабря по заданию редакции я пошел делать репортаж о мясных продуктах к новогоднему столу. Мы хотели рассказать нашим читателям о ценах на утку, гуся, кролика, курицу, фермерскую свинину и отборную говядину.
Стоит признать, что радости в глазах продавцов от моего визита с фотокамерой в мясной павильон я не увидел. Странно… А хотел сделать бесплатную рекламу. Может, даже рецептиком каким поделились бы! Но на нет и суда нет!
Содействовать мне в сборе информации бердские торговцы курами и гусями наотрез отказались.
В 10 утра найти, где торгуют мясом в лабиринтах рынка мне, новосибирцу, оказалось не по силам. Конечно, виноват, не здешний. Но неужели сложно сделать ясную навигацию — где трусы, а где мясо в дебрях такого огромного торгового здания.
Вывески магазинов находятся только у самого входа, которые с трудом можно разглядеть. Ну да ладно, не нашел — моя проблема. Но я целый день сожалею, что все-таки бердские продавцы не «аналог» продавцам исторических рынков. Ну например, вы же смотрите передачу «Орел и решка». Вот и я, наивный, представил, что захожу на рынок в павильон «Мясо и кости» и тут бердчане, ну как валенсийцы, кричат мне:
— Señor, prueba conmigo! ¡Puedes tomar una foto de mi delicioso pato gordo de Navidad y subir una foto a tu Instagram!
— (Господин, попробуйте у меня! Вы можете сфотографировать мою вкусную жирную рождественскую утку и выложить фото в свой Инстаграм! — загугли перевод — ред. )

Были там и утки, и гуси. Но не было улыбок и желания записать видеообращения к горожанам, используя бесплатную рекламу на сайте самого читаемого сайта Бердска…

Побывал я, господа, честно трех павильонах, в двух меня не захотели слушать и показали пальцем на выход. В третьем, мясном ларьке, я все-таки уточнил цены и мне позволили осмотреть прилавок.
Информирую. Цены таковы: утка 300 рублей за один кг, гусь 330 рублей за кг, курица 280 рублей за кг, говядина 350 рублей за кг.

За сим раскланиваюсь. А продавцы пусть продолжают сидеть в окопах, охраняя бренные тушки кроликов и уток.

Цена на утку оказалась «военной тайной» на рынке Бердска Цена на утку оказалась «военной тайной» на рынке Бердска Цена на утку оказалась «военной тайной» на рынке Бердска Цена на утку оказалась «военной тайной» на рынке Бердска Цена на утку оказалась «военной тайной» на рынке Бердска


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Поместят в СИЗО подозреваемого в мошенничестве бердского риэлтора Бердск не Майами: Ищут выгнавшего из-за 5 рублей мальчика на мороз водителя маршрутки Новости от Патриота: я перевел для вас с английского на русский Reuters

(3) Комментариев

  1. Аноним

    Это милый мой у госслужащих жизнь забава,там прозрачно всё!!!А у продавцов мяса,в канун праздников «горячая пора»,и вы,с вашей «проницательностью»там на )))р не нужны…У себя в столице Сибири «промышляйте»…

    Thumb up 0 Thumb down 1

  2. Аноним

    Да, журналисту не повезло, продавцы не контактные попались, но и их понять можно — мелкий бизнес уже устал от внимания, как только государство говорит, что сейчас начнём помогать малому и среднему бизнесу, так жди повышения налогов, сборов, проверок и т.д., самое лучшее для малого бизнеса — чтобы государство про него забыло и не обращало внимания, а тут журналист с фотоаппаратом (для чего он снимает, может завтра передаст в налоговые, санитарные или ещё какие органы?) Так что журналисту можно только посоветовать сначала контакт с людьми наладить, а потом уже предлагать безплатную рекламу.
    А по поводу нашего бердского рынка можно сказать — чахнет он в окружении супермаркетов, всё меньше продавцов, ассортимент сужается, немного удивляют южные «братья» с сухофруктами, но злые языки утверждают, что живут они в основном не от торговли урюком.

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Аноним

    Однажды купил утку за 1000 руб и жрать ее не мог потому что воняла как дохлая и потом я узнал что воняеет жир который долго лежал в заморозке . Дак вот у них это мясо лежит годами и они всегда врут что сегодня привезли и полнейшая антисанитария , хватают мясо голыми руками , на весы , потом на стол , шлеп, шлеп , и при этом нахваливают что у них фермерское хозяйство свое и тут же на столе лежит серая тряпка которой они елозят по столу размазывая кусочки мяса и крови по столу и на полу стоит пластмассовое ведерко в котором они эту тряпку моют . Теперь можно представить какое у них там хозяйство .

    Thumb up 3 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика