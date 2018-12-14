Цена на утку оказалась «военной тайной» на рынке Бердска

14 декабря по заданию редакции я пошел делать репортаж о мясных продуктах к новогоднему столу. Мы хотели рассказать нашим читателям о ценах на утку, гуся, кролика, курицу, фермерскую свинину и отборную говядину.
Стоит признать, что радости в глазах продавцов от моего визита с фотокамерой в мясной павильон я не увидел. Странно… А хотел сделать бесплатную рекламу. Может, даже рецептиком каким поделились бы! Но на нет и суда нет!
Содействовать мне в сборе информации бердские торговцы курами и гусями наотрез отказались.
В 10 утра найти, где торгуют мясом в лабиринтах рынка мне, новосибирцу, оказалось не по силам. Конечно, виноват, не здешний. Но неужели сложно сделать ясную навигацию — где трусы, а где мясо в дебрях такого огромного торгового здания.
Вывески магазинов находятся только у самого входа, которые с трудом можно разглядеть. Ну да ладно, не нашел — моя проблема. Но я целый день сожалею, что все-таки бердские продавцы не «аналог» продавцам исторических рынков. Ну например, вы же смотрите передачу «Орел и решка». Вот и я, наивный, представил, что захожу на рынок в павильон «Мясо и кости» и тут бердчане, ну как валенсийцы, кричат мне:
— Señor, prueba conmigo! ¡Puedes tomar una foto de mi delicioso pato gordo de Navidad y subir una foto a tu Instagram!
— (Господин, попробуйте у меня! Вы можете сфотографировать мою вкусную жирную рождественскую утку и выложить фото в свой Инстаграм! — загугли перевод — ред. )
Были там и утки, и гуси. Но не было улыбок и желания записать видеообращения к горожанам, используя бесплатную рекламу на сайте самого читаемого сайта Бердска…
Побывал я, господа, честно трех павильонах, в двух меня не захотели слушать и показали пальцем на выход. В третьем, мясном ларьке, я все-таки уточнил цены и мне позволили осмотреть прилавок.
Информирую. Цены таковы: утка 300 рублей за один кг, гусь 330 рублей за кг, курица 280 рублей за кг, говядина 350 рублей за кг.
За сим раскланиваюсь. А продавцы пусть продолжают сидеть в окопах, охраняя бренные тушки кроликов и уток.
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Это милый мой у госслужащих жизнь забава,там прозрачно всё!!!А у продавцов мяса,в канун праздников «горячая пора»,и вы,с вашей «проницательностью»там на )))р не нужны…У себя в столице Сибири «промышляйте»…
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Да, журналисту не повезло, продавцы не контактные попались, но и их понять можно — мелкий бизнес уже устал от внимания, как только государство говорит, что сейчас начнём помогать малому и среднему бизнесу, так жди повышения налогов, сборов, проверок и т.д., самое лучшее для малого бизнеса — чтобы государство про него забыло и не обращало внимания, а тут журналист с фотоаппаратом (для чего он снимает, может завтра передаст в налоговые, санитарные или ещё какие органы?) Так что журналисту можно только посоветовать сначала контакт с людьми наладить, а потом уже предлагать безплатную рекламу.
А по поводу нашего бердского рынка можно сказать — чахнет он в окружении супермаркетов, всё меньше продавцов, ассортимент сужается, немного удивляют южные «братья» с сухофруктами, но злые языки утверждают, что живут они в основном не от торговли урюком.
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Однажды купил утку за 1000 руб и жрать ее не мог потому что воняла как дохлая и потом я узнал что воняеет жир который долго лежал в заморозке . Дак вот у них это мясо лежит годами и они всегда врут что сегодня привезли и полнейшая антисанитария , хватают мясо голыми руками , на весы , потом на стол , шлеп, шлеп , и при этом нахваливают что у них фермерское хозяйство свое и тут же на столе лежит серая тряпка которой они елозят по столу размазывая кусочки мяса и крови по столу и на полу стоит пластмассовое ведерко в котором они эту тряпку моют . Теперь можно представить какое у них там хозяйство .
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