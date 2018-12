Новости от Патриота: я перевел для вас с английского на русский Reuters

В рубрику «Сообщи свои новости» написал

Люди порой не могут вообще друг друга понять и имеют прямо противоположные точки зрения.

Причем и у тех, и у других есть факты, доказательства, ссылки, мнения экспертов и так далее.

Причем есть тенденция: эти лагери все больше и больше отдаляются друг от друга, как будет живут вообще в параллельных мирах и точек соприкосновения больше нет.

Так почему же так происходит? (Далее текста много, но поверьте: оно того стоит)

Итак, сразу ответ для нетерпеливых: этот вовсе не фейки или ложь – это профессиональные психологические приемы, когда на основании реальных фактов делается окраска, которая затем лавинообразно увеличивается проходя промежуточные СМИ/людей, и до человека доходит уже на 99,9% окраска, а не факты.

Для того, чтобы было понятнее, рассмотрим пример: торговая война между США и Китаем.

Итак: что получает потребитель новостей в РФ?

«Китай прогнулся и пошел на уступки США под натиском великого президента Трампа» — https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5c11eda09a79474913996e1b

Причем это не Медуза, или Эхо – а вполне себе уважаемое издание, на которое ориентируются очень много финансистов.

Так, российский обыватель утверждается в мысли, что штаты реально великие и крутые, а потому могут прогибать даже Китай!

Ну а теперь разберемся и разложим все по полочкам, так ли это?

> Китай закупил соевые бобы у американских фермеров впервые после заключения торгового перемирия с Соединенными Штатами. Об этом сообщает Reuters. Во вторник в интервью агентству президент США Дональд Трамп заявил о начале осуществления сделки по продаже китайской стороне «огромного количества» сои.

Закупил, и огромное количество. Идём в оригинал текста (см. https://www.reuters.com/article/us-usa-trump-china-exclusive/exclusive-trump-says-china-back-in-the-market-for-u-s-soybeans-idUSKBN1OB015 ), читаем (разумеется знаю английский)

Ну а говоря кратко, Трамп сказал – да.

Но трейдеры говорят, что ничего не продаётся!

Все сделки выше 100.000 тонн подотчётны день-в-день, разово купить «более 1.500.000 тонн сои» просто нельзя. С переговоров на G20, где США откровенно слили, прошло почти две недели. Трейдеры продаж не видят, Трамп и РБК видят, но тайные и секретные.

Далее.

> Более того, Пекин поручил государственному нефтяному трейдеру Unipec закупить американскую нефть.

В оригинале (см. https://www.reuters.com/article/us-usa-trade-china-oil-exclusive/exclusive-chinas-unipec-to-buy-u-s-crude-oil-after-xi-trump-trade-truce-idUSKBN1O40CX ):

Анонимные источники сказали, что Unipec изучает возможность — is looking to — закупить некоторое количество нефти из США до 1 марта.

Не Пекин поручил, а источник слышал, что изучается возможность, и не сейчас, а в рамках ближайших месяцев.

Далее.

> США ожидают, что в скором времени Китай также снизит тарифы на американские автомобили и автокомпоненты (текущий тариф составляет 40%).

В оригинале:

> Trump also said he believes China will soon cut tariffs on U.S. autos to 15 percent from the current 40 percent level. “I think they’re looking to do it immediately, very quickly,” he said.

Т.е. да, ожидают. Но сейчас не снижено, и Китай нигде не сообщает о том, что какие-то движения в этом плане вообще идут. Европейских автопроизводителей так вообще ситуация очень устраивает — с пошлинами в 40% американцам ничего не светит против того же немецкого автопрома. США ждут, что «Китай сделает это немедленно» уже ту же пару недель — со стороны Китая тишина.

Правда, по сумме немного иначе «перемоги» выглядят? Везде «почти-почти, вот-вот, скоро, уже сейчас», по факту нуль. Вместо «мы победили, потому что мы всем надираем задницы» — реальное замораживание ситуации на той точке, которая не выгодна США, но выгодна Китаю.

Но ведь признать, что слили вчистую — обидно. Это что ж выходит-то, хозяин не всесильный и не всемогущий? Хруст шаблона, много слёз, слом всей жизненной концепции «я при таких-то господах, да обречён на успешность».

Поэтому берутся оригиналы текстов с Рейтера и творчески довираются в нужную сторону.

И это не проблема РБК или журналистов, это проблема психологии людей!

И именно эти особенности приводят к тому, что мирок в голове у каждого получается свой!

Причем каждый может считать «других» — купленными агентами, ботами или троллями на зарплате.

Но реальная причина в другом: мы живет не в миру фактов, а мире современной журналистики! И в ней до людей доносятся мнения (разумеется искаженные).

Ну а что с этим делать – пусть каждый решает…