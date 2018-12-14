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Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

Второй год снежный городок и новогоднюю красавицу размещают на площадке около кинотеатра «Орион».

14.12.2018 Автор: Егор Сафронов Фото: Егора Сафронова 4 коммент.
 
Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

Бердчане возмущенны переносом елки в городской парк

В «Курьер.Среда.Бердск» поступили жалобы от жителей Бердска. Граждане не согласны с переносом Новогодней ёлки с площади Горького в городской парк.

Горожане второй год возмущаются возведением новогоднего городка и елки около кинотеатра «Орион», а не на традиционном месте — на пл. Горького.
«Курьер.Среда.Бердск» 14 декабря проинспектировал строительство снежного городка — уже почти готовы радовать бердчан три фигуры.

Во время импровизированного опроса выяснили, как жителям люба главаня елка около кинотеатра «Орион».

-Я живу в Бердске всю свою жизнь. Это первый раз на моей памяти, когда ёлка будет стоять не на площади Горького. С возрастом, все эти перемены пугают. Я считаю, что ёлку нужно вернуть на место, — сетует пенсионерка Валентина Романовна.
Поддерживает ее и бердчанка Наталья:
-Мы с сыном всегда приходили смотреть на ёлочку на площадь Горького. Это наше традиционное место в Новый год. Очень неприятно, что её переносят в другое место. Все мы уже привыкли к ее привычному местоположению.
А вот молодой человек по имени Кирилл не сильно расстроился из-за этой ситуации.
-В Бердске я живу только четвертый месяц и даже понятия не имел, где здесь находится ёлка. Поэтому я не могу выразить ни радость, ни разочарование, — сообщил юноша.
А пока кипит работа по строительству снежных фигур. Городок пока в разработке, но ближе к празднику он обещает быть очень красивым и развлекательным.


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(4) Комментариев

  1. абориген

    «Бердчане возмущенны переносом елки в городской парк»

    Посмотришь на фото, этого странного места для городской Ёлки и желание на 100% пропадает на неё идти туда! Кстати к задворкам на Ёлку ни разу в жизни не ходили принципиально! Хотя прожили в Бердске всю жизнь , ещё с времен СССР…..А вот на площадь Горького, всю жизнь ходили на Ёлку с удовольствием…..

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  2. Аноним

    Еще заголовок:
    Оставить ёлку у Ориона и открыть площадь на площадь Горького требуют жители Бердска!

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  3. Аноним

    Вообще не понимаю, какая разница , стоит елка на пятьдесят метров дальше или ближе?

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    • Аноним

      Есть принципиальных 17,5 человек, которые не хотят чтобы площадь открывали для сквозного движения.
      Поэтому они противодействую любому решению, которое не способствует устраиванию чего нибудь прям на площади.

      Они говорят:

      — «это только в Бердске такой беспредел», но врут: В Новосибирске елка в одном месте, городок вообще далеко и площадь открыта для движения

      — «все встанут в пробке»
      Это точно обкурились: ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ дорога не может ухудшать общую ситуацию, так что им просто протрезветь надо и все нормаль будет.

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