Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

В «Курьер.Среда.Бердск» поступили жалобы от жителей Бердска. Граждане не согласны с переносом Новогодней ёлки с площади Горького в городской парк.

Горожане второй год возмущаются возведением новогоднего городка и елки около кинотеатра «Орион», а не на традиционном месте — на пл. Горького.

«Курьер.Среда.Бердск» 14 декабря проинспектировал строительство снежного городка — уже почти готовы радовать бердчан три фигуры.

Во время импровизированного опроса выяснили, как жителям люба главаня елка около кинотеатра «Орион».

-Я живу в Бердске всю свою жизнь. Это первый раз на моей памяти, когда ёлка будет стоять не на площади Горького. С возрастом, все эти перемены пугают. Я считаю, что ёлку нужно вернуть на место, — сетует пенсионерка Валентина Романовна.

Поддерживает ее и бердчанка Наталья:

-Мы с сыном всегда приходили смотреть на ёлочку на площадь Горького. Это наше традиционное место в Новый год. Очень неприятно, что её переносят в другое место. Все мы уже привыкли к ее привычному местоположению.

А вот молодой человек по имени Кирилл не сильно расстроился из-за этой ситуации.

-В Бердске я живу только четвертый месяц и даже понятия не имел, где здесь находится ёлка. Поэтому я не могу выразить ни радость, ни разочарование, — сообщил юноша.

А пока кипит работа по строительству снежных фигур. Городок пока в разработке, но ближе к празднику он обещает быть очень красивым и развлекательным.

