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Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей

Вице-мэр Бердка по социальной политике считает, что история о девочке, выгнанной из школы за голубые волосы, выглядит иначе. Он уверен, что дети в школе должны получать воспитание и знания.

14.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: предоставлено Валентиной 4 коммент.
 
Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12 летней девочки это упущение родителей

Директор школы № 9 отметила, что в школе существует Устав, регламентирующий внешний вид учеников

История о 12-летней девочки с голубыми волосами, которую выгнали из школы из-за цвета волос, приобрела широкий резонанс в стране. Ситуацию прокомментировал заслуженный учитель Евгений Ямбург. Пока прокурор Бердска проводит проверку и разбирается в ситуации, заместитель главы по социальной политике Бердска Сергей Носов поделился своим мнением об этой истории с «Курьер. Среда. Бердск» вчера, 13 декабря:

— Как мне доводили эту информацию, история выглядела совсем иначе. Преподаватель разговаривает с учеником, пытается до него достучаться и объяснить, что это учебное заведении, в котором дети должны получать образование и воспитание, улучшать свои знания и расширять кругозор. Самое главное могут выделяться в школе личности — это дети с хорошими знаниями, достижениями в спорте и культуре. Но никак ни цветом волос. Это же не дискотека, не место куда можно приходить и показывать приобретенные родителями сережки, хвалиться друг перед другом у кого больше достаток или гаджетами. В правительстве сейчас идет речь о том, чтобы вообще исключить телефоны у учеников школы. Это для чего делается, потому что дети отвлекаются от учебного процесса и как итог — не усваивают программу. Если ребенку и сказали, привести себя в порядок, то от этого много чего зависит.

Я понимаю, родители упустили этот момент, но школа то не должна остаться в стороне и наблюдать, что происходит с ребенком. Мы честно с вами дойдем до того уровня, что происходит в различных штатах в Америке, когда жителям сообщают, что нельзя стирать кошек в стиральной машине или нельзя выбрасывать из окна мусор. Вот чтобы до такого маразма не дойти в школе, пишется устав школы, который понимают все родители.

Я думаю, что не правильно поступили, нужно было больше поработать с родителями девочки. Увидеть в свое время недочеты. Мы не пытаемся такими замечаниями обидеть ребенка. Мама и папа должны понимать — куда и зачем они направляют ребенка. Если они отправляют его на дискотеку или в школу, это они должны понимать как ребенок должен быть одет. Обратите внимание, во всех танцевальных детских коллективах девочки выходят на сцену с очень ярким макияжем. Но это сценический образ и ничего больше. В жизни посмотрите на этих детей — они аккуратные и опрятные, они не накрашены вызывающей помадой на губах.

Ребенку 12 лет — она на сегодняшний день управляема. И как вы с ним выстроите отношения в семье, как вы отпустите этого ребенка, зависит от вас. Когда отпускают ребенка в школу, родители должны понимать в каком виде он должен туда приходить. Нужно объяснять дома: вот эти вещи допустимы, а эти нет. Если мы видим отклонения у ребенка в ту или иную сторону, то для этого в школах существуют классные руководители, педагоги-психологи, завучи и директора, которые могут с мамой поговорить, обсудить эти моменты.

А ведь упущенные детки в раннем возрасте в дальнейшем попадают в наше поле зрение, только уже другой направленности — это комиссия по делам несовершеннолетних. Мы, к сожалению, туда не пускаем СМИ. Но если бы увидели в каком состоянии находятся родители, упустив один раз ребенка, они расписываются в своей беспомощности, и просят о помощи.

Мы к ним прикрепляем и школу по новой и отдельные службы, психологов, направляем их на излечение, работаем со всей семьей. Я думаю, что проблемы нужно искать в семье. Здесь не в школе проблема, она хочет урегулировать отношения, чтобы ребенок не выделялся волосами. Если родители решили для себя, что они не хотят чтобы их дети были серыми в школе, то можно прийти, например, к директору, созвать родительское собрание и принять решение о единой школьной форме. Но, например, веселенькой — в цветочек или горошек. Это все реально.

Мы не считаем себя ущемленными, потому что учились в советской школе и в серой форме. Вы спросите старшее поколение — считаете ли вы себя ущемленными? Они себя ощущали очень красивыми молодыми людьми. Не форма красит человека, а его знания, творчество и семейные традиции. Не надо свой пример переносить на своих детей. Многие воспитывались в сложные времена, когда не было возможности что-то купить ребенку. Сейчас эта возможность есть, не надо выделяться. Я знаю, что у многих людей это может вызвать не до понимание. Красьте волосы, но только выбирайте мест, где это можно делать.


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(4) Комментариев

  1. Аноним

    Это не голубой.

    Это сине-зелёный
    :-D

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    • Аноним

      Похоже , многие скажут « спасибо» этому скандалу
      …Но, порядок в школе должен быть обязательно
      Поддерживаю мнение озвученное в статье

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  2. аноним

    «Но никак ни цветом волос. Это же не дискотека, не место куда можно приходить и показывать приобретенные родителями сережки, хвалиться друг перед другом у кого больше достаток или гаджетами.»

    Как не странно , но цвет волос на голове, на сегодня меньше всего зависит от достатка конкретной семьи. В отличии от побрякушек, электроники и шмоток….

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  3. мамаДочки

    А что, цвет волос как то влияет на умственные способности?
    Устроили травлю родителям и девочки. Им мы монашеский наряд на всех надеть и довольны.
    Училась в школе в конце 90х , тогда был популярен рок(Чиж, Нирвана, Металика и тд) были и цветные пряди и фенечки и разрисованные рюкзаки и куча значков, но никак на учебу это не влияло, просто было модным. И все выросли достойными людьми. Сейчас же все одинаковые, как мыши, с однотипным мышлением.

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