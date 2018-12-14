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Ликвидировала “страсбургского стрелка” полиция Франции

Трагедия произошла вечером 11 декабря. Мужчина прокричал «Аллах Акбар» и открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки.

14.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Ликвидировала “страсбургского стрелка” полиция Франции

Французская полиция ликвидировала “страсбургского стрелка”

Глава МВД Франции Кристоф Кастанер подтвердил информацию о ликвидации “страсбургского стрелка” и проинформировал об этом президента Эммануэля Макрона и премьер-министра страны Эдуарда Филиппа.
По его словам, спецназ заметил подозрительного человека на улице Лазарэ в 21.00 по местному времени (23.00 мск). Мужчина, по его словам, соответствовал описанию разыскиваемого. Стражи порядка попытались его задержать, преступник открыл огонь, после чего был ликвидирован, рассказал Кастанер.
Помогла местная жительница
Полиция вышла на след «страсбургского стрелка», ликвидированного в ночь на пятницу в ходе спецоперации, после сигнала одной из местных жительниц, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на информированные источники.
По данным телеканала, разыскиваемый злоумышленник обратился на улице к проходившей женщине. Она заметила, что тот ранен и сообщила о подозрительном встречном по экстренному номеру в полицию, которая немедленно направила в этот район подразделение спецназа.

Инцидент в Страсбурге
Трагедия произошла вечером 11 декабря. Мужчина прокричал «Аллах Акбар» и открыл огонь по посетителям рождественской ярмарки. Погибли три человека и пострадали еще 13. Сотрудники полиции ранили стрелка, однако ему удалось сбежать. Позднее выяснилось, что 29-летний Шериф Шекатт состоял на учете у спецслужб как потенциально опасный субъект. Прокурор Парижа заявил, что мотивы мужчины пока неясны.
Телеканал BFMTV позднее сообщил, что открывший стрельбу в Страсбурге, сделал это из мести. По данным журналистов, мужчина сначала признался водителю такси, на котором скрылся с места преступления, в совершенном преступлении, после чего рассказал, что сделал это, «чтобы отомстить за погибших в Сирии братьев».
По сведениям портала France Info, мужчину, открывшего стрельбу по прохожим в центре французского Страсбурга, должны были задержать утром в минувший вторник по делу об убийстве, но его не оказалось дома.

Источник: РИА Новости


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