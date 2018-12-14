КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам комнату в секции с ремонтом
Продам 1к. квартиру на ул. Рогачева 20а
продам
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей

Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска

Ликвидировала “страсбургского стрелка” полиция Франции

Замглавы Бердска: Для ликвидации второй смены из 4 000 учащихся нужно построить еще три школы

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу

Выселяют из квартир за ипотечные долги жителей Бердска

Автобус с пассажирами влетел в бетонный разделитель на трассе Новосибирск-Кемерово

Фастфудом питается каждый пятый россиянин

Последние комментарии



Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу

Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база — в Екатеринбург.

14.12.2018 Фото: iccjet.com Нет комментариев
 
Лайнер Уральских авиалиний при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно посадочную полосу

Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете в Уфе

Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром.
Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Как сообщил в пятницу «Интерфаксу» источник в службах аэропорта, самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск.

«После взлета из аэропорта Уфы командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения. Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база — в Екатеринбург», — сказал собеседник агентства.

По его словам, лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Никто не пострадал. Самолет от полетов отстранен, его осматривают техники.

В пресс-службе авиакомпании «Интерфаксу» сообщили, что при взлете самолета Airbus A321 произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа. «Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно», — отметили в компании.

Для вылета в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. Планируется, что самолет вылетит в 11:00 по местному времени (9:00 по московскому).

На время ожидания рейса 165 пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с законодательством.

Источник: Интерфакс


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Судят отца сгоревших в пожаре пятерых детей под Искитимом Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика