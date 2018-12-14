Пассажирский самолет ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу при взлете в Уфе
Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром.
Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу. Как сообщил в пятницу «Интерфаксу» источник в службах аэропорта, самолет Airbus A321 выполнял рейс из Уфы в Нижневартовск.
«После взлета из аэропорта Уфы командир доложил о сильном ударе хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу и потенциальном повреждении хвостового оперения. Было решено экстренно прервать полет и направить самолет на ближайший аэродром, где у авиакомпании есть ремонтная база — в Екатеринбург», — сказал собеседник агентства.
По его словам, лайнер удалось благополучно посадить в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Никто не пострадал. Самолет от полетов отстранен, его осматривают техники.
В пресс-службе авиакомпании «Интерфаксу» сообщили, что при взлете самолета Airbus A321 произошло касание взлетно-посадочной полосы хвостовой частью фюзеляжа. «Командир воздушного судна принял решение о посадке в Екатеринбурге. Посадка прошла благополучно», — отметили в компании.
Для вылета в Нижневартовск будет предоставлен резервный борт. Планируется, что самолет вылетит в 11:00 по местному времени (9:00 по московскому).
На время ожидания рейса 165 пассажирам предоставлены все положенные услуги в соответствии с законодательством.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10