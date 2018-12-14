Выселяют из квартир за ипотечные долги жителей Бердска

Не только за долги выселяют из квартир жителей Бердска. Иногда «квартирный вопрос» бывшим супругам приходится решать через суд. И если бывшая жена или супруг никак не хочет покидать жилье, на которое не имеет никакого права, в дом приходят судебные приставы.

С начала года в бердском отделе судебных приставов находилось 28 судебных производств по принудительному выселению, 11 из них исполнено, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов.

В основном выселение из жилья происходит из-за неуплаты ипотечных кредитов. Нередки случаи выселения из муниципальных квартир. Здесь причинами являются долги по коммунальным услугам, а также утрата права пользоваться таким жильем, отметил Федотов.

Не редкость, когда бывшего супруга или супругу по суду выселяет из квартиры вторая половина. И если один из них не хочет съезжать с жилплощади, на которую не имеет никакого права, с судебным решением приходят судебные приставы.