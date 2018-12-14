Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей
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Ликвидировала “страсбургского стрелка” полиция Франции
Замглавы Бердска: Для ликвидации второй смены из 4 000 учащихся нужно построить еще три школы
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Выселяют из квартир за ипотечные долги жителей Бердска
Автобус с пассажирами влетел в бетонный разделитель на трассе Новосибирск-Кемерово
страшное это дело — кредиты да ипотеки в наших банках…
Недавно правительство Грузии приняло решение аннулировать банковские долги более 600 тысяч граждан — это почти 20 процентов населения страны.
Амнистируемая сумма — 565 миллионов долларов, огромная для бюджета маленькой и не очень-то богатой Грузии. Словом, экономическое развитие здесь решили начать с курса на борьбу с нищетой, а не повышения финансового образования стремительно беднеющих масс.
По нашим же законам «списание задолженности банками может производиться при… кончине должника». То есть, чтобы избавиться от долга, в нашей стране желательно умереть.
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в бердском отделе судебных приставов находилось 28 судебных производств по принудительному выселению, 11 из них исполнено
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да, у нас — не то, что в бездуховной Америке: вы знаете, сколько там бомжей?… и ничо — процветает. так догоним и перегоним!
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«да, у нас — не то, что в бездуховной Америке: вы знаете, сколько там бомжей?… и ничо — процветает. так догоним и перегоним! »
Есть подозрение, что по этой беде , страна ещё в 90х весь мир перегнала………
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