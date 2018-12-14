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Выселяют из квартир за ипотечные долги жителей Бердска

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Выселяют из квартир за ипотечные долги жителей Бердска

В работе судебных приставов находилось 28 производств по выселению из жилья, 11 из них исполнены.

14.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Выселяют из квартир за ипотечные долги жителей Бердска

Судебные приставы помогают жителям возвращать долги

Не только за долги выселяют из квартир жителей Бердска. Иногда «квартирный вопрос» бывшим супругам приходится решать через суд. И если бывшая жена или супруг никак не хочет покидать жилье, на которое не имеет никакого права, в дом приходят судебные приставы.

С начала года в бердском отделе судебных приставов находилось 28 судебных производств по принудительному выселению, 11 из них исполнено, рассказал «Курьер. Среда. Бердск» судебный пристав-исполнитель по розыску Александр Федотов.

В основном выселение из жилья происходит из-за неуплаты ипотечных кредитов. Нередки случаи выселения из муниципальных квартир. Здесь причинами являются долги по коммунальным услугам, а также утрата права пользоваться таким жильем, отметил Федотов.

Не редкость, когда бывшего супруга или супругу по суду выселяет из квартиры вторая половина. И если один из них не хочет съезжать с жилплощади, на которую не имеет никакого права, с судебным решением приходят судебные приставы.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    страшное это дело — кредиты да ипотеки в наших банках…
    Недавно правительство Грузии приняло решение аннулировать банковские долги более 600 тысяч граждан — это почти 20 процентов населения страны.
    Амнистируемая сумма — 565 миллионов долларов, огромная для бюджета маленькой и не очень-то богатой Грузии. Словом, экономическое развитие здесь решили начать с курса на борьбу с нищетой, а не повышения финансового образования стремительно беднеющих масс.
    По нашим же законам «списание задолженности банками может производиться при… кончине должника». То есть, чтобы избавиться от долга, в нашей стране желательно умереть. :-!

    Thumb up 9 Thumb down 0

  2. zizou

    в бердском отделе судебных приставов находилось 28 судебных производств по принудительному выселению, 11 из них исполнено
    ===========================
    да, у нас — не то, что в бездуховной Америке: вы знаете, сколько там бомжей?… и ничо — процветает. так догоним и перегоним! *CRAZY*

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      «да, у нас — не то, что в бездуховной Америке: вы знаете, сколько там бомжей?… и ничо — процветает. так догоним и перегоним! »

      Есть подозрение, что по этой беде , страна ещё в 90х весь мир перегнала………

      Thumb up 2 Thumb down 0

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