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Евросоюз не накажет Россию за инцидент в Керченском проливе

Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны предложение о новых санкциях против России сроком на три года.

14.12.2018 Фото: pixabay 2 коммент.
 
Евросоюз не накажет Россию за инцидент в Керченском проливе

Евросоюз не накажет Россию за инцидент в Керченском проливе

Европейский совет в заявлении по итогам саммита не стал настаивать на введении новых санкций против России из-за инцидента в Керченском проливе. Ранее на этом настаивала Украина и ряд стран Восточной Европы.
При этом в документе отмечается, что ЕС “выражает крайнюю обеспокоенность в связи с эскалацией ситуации в Керченском проливе и Азовском море и нарушениями международного права Россией”.
“Нужно добиться снижения эскалации”
Большинство стран ЕС считают контрпродуктивным на текущем этапе применять санкции из-за событий вокруг Керченского пролива, заявил РИА Новости источник в структурах Евросоюза.
«Мнение таково, что нужно добиться снижения эскалации и решения вопроса с длительным досмотром судов, в том числе европейских», — сказал он.
При этом в формулировку заключений саммита могут внести изменение, которое оставит возможность принять меры, связанные не только с оказанием поддержки Украине.
“Нулевой прогресс”
Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе утвердили политическое решение о продлении на полгода экономических санкций против России на следующие полгода из-за «нулевого прогресса» в имплементации минских соглашений, сообщил в четверг глава Евросовета Дональд Туск.
«Решение: ЕС единогласно продлил экономические санкции против РФ с учетом нулевого прогресса в реализации минских соглашений», — сообщил он в своем аккаунте в Twitter.
Санкции сроком на три года
В четверг также стало известно, что правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против России сроком на три года.
«Одобрить и внести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения относительно применения сроком на три года персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) против юридических лиц согласно приложению (для служебного пользования)», — говорится в тексте распоряжения, опубликованном на сайте кабмина.
Керченский инцидент
25 ноября три украинских военных судна нарушили границу России и стали выполнять опасные маневры, игнорируя требования российских пограничников. После неоднократных предупреждений корабли и их экипажи из 24 человек были задержаны. В отношении моряков возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы России.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Евгений

    Мдя уж, ну и работа у пограничников. Наверняка эти катера могли расстрелять как решето на месте и не гоняться за ними, но тогда бы точно вопросов возникло цельное море.

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    • Аноним

      Да нет, не надо нам кровищи.
      Удачно получилось, с минимальными жертвами.
      У одного матроса два пальца на руке отрубило,
      другой получил удар отломанной столешницей в пах,
      но обошлось без кастрации.

      Thumb up 1 Thumb down 0

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