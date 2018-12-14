Судят отца сгоревших в пожаре пятерых детей под Искитимом

Дело о гибели пятерых детей во время пожара начали рассматривать сегодня в Искитимском районном суде. Напомним, трагедия произошла год назад в посёлке Степное: частный дом вспыхнул ночью, взрослые спаслись, а дети погибли. Судебное заседание проходило сегодня в закрытом режиме, но корреспонденту «Вестей» удалось побеседовать с участниками процесса.

Вокруг сгоревшего дома на окраине Степного сегодня высокие сугробы и засохший бурьян. Пожары в поселке и раньше случались, но от взгляда на это пепелище у жителей поселка до сих пор мороз по коже. Просили сельсовет разобрать обугленные стены, напоминающие о большой трагедии. Пятеро погибших ребятишек были частыми гостями у соседей, их жалели – мама умерла, а папе было интереснее проводить время с гостями.

Нина Дмитриева, соседка: «Где они одетые, где раздетые были, когда и грязные бегали… Выйдешь, конфет им дашь… Когда помидоры были – пойдешь, помидоров им отнесешь. Ребятишки-то хорошие были».

Ольга Омелаенко, корреспондент: «Сегодня уже известна причина пожара, в котором погибли пятеро детей. Многодетный хозяин дома, который получал крупную сумму детских пособий и жил на эти деньги, не платил за электричество. Свет отключили за долги. Мужчина протянул удлинитель с поврежденной изоляцией и повесил на него одежду. Искра, пламя… Все взрослые, которые были в доме, сумели спастись, все дети – погибли».

Отец погибших детей после попытки бегства из больницы уже год в СИЗО. Сначала в его уголовном деле была только одна статья, но после опроса единственного выжившего ребенка, который в тот вечер гостил у бабушки, мужчине предъявили новые обвинения.

Ксения Кузнецова, помощник Искитимского межрайонного прокурора: «Перфильев обвиняется в совершении трех эпизодов преступлений: ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев и причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Светлана – одна из свидетелей по делу, подруга бывшей невесты Перфильева. Одна из тех, кого в тот день пригласили отпраздновать помолвку многодетного отца и его новой спутницы. Утверждает – взрослые пытались спасти детей.

Светлана Овчарук, свидетель: «Нам кто-то подпер двери газовым баллоном. Когда двери пытались выломать, их кто-то подпер баллоном. Их с разбегу от печки вышибли, и баллон упал».

Со Светланой обвиняемый делился – дом пытались поджечь, – но сегодня разговаривать о своей вине в произошедшем отказался. Если суд подтвердит виновность Владимира Перфильева по всем статьям, ему грозит до семи лет лишения свободы. У могилы его детей свежая тропинка – 3 декабря исполнился ровно год после трагедии, – но среди множества венков здесь по-прежнему нет самого важного, от отца.



Источник: nsktv.ru