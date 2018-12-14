КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
продам комнату в секции с ремонтом
Продам 1к. квартиру на ул. Рогачева 20а
продам
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей

Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

Возмутились торговлей шубами в фойе кинотеатра «Орион» жители Бердска

Ликвидировала “страсбургского стрелка” полиция Франции

Замглавы Бердска: Для ликвидации второй смены из 4 000 учащихся нужно построить еще три школы

Акция: Больные туберкулезом дети и одинокие старики ждут подарки от жителей Бердска

Лайнер «Уральских авиалиний» при взлете в Уфе ударился хвостом о взлетно-посадочную полосу

Выселяют из квартир за ипотечные долги жителей Бердска

Автобус с пассажирами влетел в бетонный разделитель на трассе Новосибирск-Кемерово

Фастфудом питается каждый пятый россиянин

Последние комментарии



«Погибший в пожаре» бульдозер реанимирует свалка Бердска

А с поставщика нового бульдозера предприятие по суду потребует возместить 700 тыс. рублей. Всего за год «Спецавтохозяйство» потратило 6 млн рублей на автоуслуги.

14.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
«Погибший в пожаре» бульдозер реанимирует свалка Бердска

Бердской свалке хватает и своего мусора

О методах борьбы с возгораниями на мусорной свалке, судьбе директора «Спецавтохозяйства» Софьи Солоповой и о доходах предприятия рассказал депутатам горсовета Бердска, входящим в комитет по промышленности и предпринимательству, исполняющий обязанности директора бердского полигона ТБО Константин Букреев в минувший вторник, 11 декабря.

Он отметил, что расходы на автоуслуги в 2018 году составили 5 940 800 рублей. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 128 %. Эти затраты связаны с тем, что из работающих единиц техники на полигоне был лишь один бульдозер. Депутаты резонно отметили, что для нужд полигона на бюджетные деньги в 2017 году был куплен новый бульдозер.

-Он проработал у нас три месяца и сломался. Организация, которая нам его поставляла, под различными предлогами уклонялась от проведения гарантийного ремонта. В сентября 2018 года, совместно с юристами администрации, мы составили претензию и направили ее поставщику. Заказали независимую экспертизу, результаты которой мы уже получили. Сегодня мы готовим исковое заявление, чтобы истребовать с поставщика либо гарантийный ремонт, либо замену агрегатов двигателя. А также возмещение затрат, которые мы понесли, в связи с тем, что бульдозер не работал на момент подачи претензии в размере 700 000 рублей, — доложил депутатам Константин Букреев. — Есть муниципальный контракт с организацией, которая нам его поставила. В переписку она вступает регулярно до конца 2017 года они устраняли недостатки, а с февраля 2018 года перестали. Я им писал, что у нас стук в моторе, а они ссылались на некачественное топливо.

Кроме того Букреев сообщил, что намерен восстановить старый бульдозер предприятия, «погибший в пожаре», чтобы больше не арендовать технику.

-Я не знаю, почему этого не сделали до меня. Его немного подразграбили. Но по большому счету, что такое трактор? Это кусок железа, оборудованный резиновыми шлангами, трубками и гидравликой. Там из не восстановимых частей была одна кабина. Сегодня у него почему-то не хватает гусянки одной и коленвала. Но все эти вопросы решаемы и для этого не нужны сумасшедшие деньги. Своими силами мы все решим, — заверил депутатов и.о. директора «Спецавтохозяйства».

От подчеркнул, что силами предприятия уже восстановлен один бульдозер, погрузчик, водовозка и на подходе переделанный из мусоровоза «совок», который необходим для технологических процедур на мусорной свалке. Букреев отметил, что большинство техники простаивало сломанной в полях, но силами «Спецавтохозяйства» она была восстановлена.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Судят отца сгоревших в пожаре пятерых детей под Искитимом Мнение замглавы Бердска: Голубой цвет волос 12-летней девочки — это упущение родителей Вернуть ёлку на площадь Горького требуют жители Бердска

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика