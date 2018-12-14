«Погибший в пожаре» бульдозер реанимирует свалка Бердска

О методах борьбы с возгораниями на мусорной свалке, судьбе директора «Спецавтохозяйства» Софьи Солоповой и о доходах предприятия рассказал депутатам горсовета Бердска, входящим в комитет по промышленности и предпринимательству, исполняющий обязанности директора бердского полигона ТБО Константин Букреев в минувший вторник, 11 декабря.

Он отметил, что расходы на автоуслуги в 2018 году составили 5 940 800 рублей. По сравнению с прошлым годом расходы увеличились на 128 %. Эти затраты связаны с тем, что из работающих единиц техники на полигоне был лишь один бульдозер. Депутаты резонно отметили, что для нужд полигона на бюджетные деньги в 2017 году был куплен новый бульдозер.

-Он проработал у нас три месяца и сломался. Организация, которая нам его поставляла, под различными предлогами уклонялась от проведения гарантийного ремонта. В сентября 2018 года, совместно с юристами администрации, мы составили претензию и направили ее поставщику. Заказали независимую экспертизу, результаты которой мы уже получили. Сегодня мы готовим исковое заявление, чтобы истребовать с поставщика либо гарантийный ремонт, либо замену агрегатов двигателя. А также возмещение затрат, которые мы понесли, в связи с тем, что бульдозер не работал на момент подачи претензии в размере 700 000 рублей, — доложил депутатам Константин Букреев. — Есть муниципальный контракт с организацией, которая нам его поставила. В переписку она вступает регулярно до конца 2017 года они устраняли недостатки, а с февраля 2018 года перестали. Я им писал, что у нас стук в моторе, а они ссылались на некачественное топливо.

Кроме того Букреев сообщил, что намерен восстановить старый бульдозер предприятия, «погибший в пожаре», чтобы больше не арендовать технику.

-Я не знаю, почему этого не сделали до меня. Его немного подразграбили. Но по большому счету, что такое трактор? Это кусок железа, оборудованный резиновыми шлангами, трубками и гидравликой. Там из не восстановимых частей была одна кабина. Сегодня у него почему-то не хватает гусянки одной и коленвала. Но все эти вопросы решаемы и для этого не нужны сумасшедшие деньги. Своими силами мы все решим, — заверил депутатов и.о. директора «Спецавтохозяйства».

От подчеркнул, что силами предприятия уже восстановлен один бульдозер, погрузчик, водовозка и на подходе переделанный из мусоровоза «совок», который необходим для технологических процедур на мусорной свалке. Букреев отметил, что большинство техники простаивало сломанной в полях, но силами «Спецавтохозяйства» она была восстановлена.