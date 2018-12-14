Расписание маршрута спросите у водителя автобуса в Бердске

Просят сообщить, где можно узнать новое расписание муниципальных автобусов, жители Бердска.

— Где можно найти актуальное расписание автобуса №2? Раньше было на сайте администрации berdskadm.ru. Сейчас новый сайт berdsk.nso.ru, там расписание не стали вывешивать. Единственный выход: поймать автобус случайным образом и сфотографировать расписание в салоне? — написал в «Сообщи свои новости» читатель «Курьер. Среда. Бердск».

По словам начальника отдела транспорта и дорожного хозяйства Надежды Нятиной, актуальное расписание всегда можно найти на сайте администрации Бердска.

Если у бердчан нет возможности выйти в интернет, то расписание можно спросить в салоне автобуса — бердское автотранспортное предприятие постоянно делает распечатки и передает их водителям.

Вы можете обратиться в отдел транспорта и дорожного хозяйства. Специалисты распечатают вам расписание нужного маршрута, отметила Нятина.

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