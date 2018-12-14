Расписание маршрута спросите у водителя автобуса в Бердске

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Курьер, а можно сделать на сайте постоянную вкладку, актуальное расписание автобусов и маршруток и электричек города Бердска!?? Считаю, что за это, многие жители Бердска скажут вам спасибо!
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Сегодня в 18-50 с хим завода небыло автобуса №5.
И маршрутку № 15 ждали 25 минут.
Кто и когда их будет контролировать?
Захотел поехал, захотел не поехал. ?
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