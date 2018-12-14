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Угрожавшие поджечь школу «коктейлем Молотова» экс-рабочие не явились на допрос в прокуратуру Бердска

Их объяснения и не требовались — в материалах дела полицейских экс-работники ООО «Империал» заявляли, что им не выплатили зарплату. В отношении нарушителей полиция Бердска не возбудила уголовное дело.

14.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Угрожавшие поджечь школу коктейлем Молотова экс рабочие не явились на допрос в прокуратуру Бердска

Детский сад откроет двери в сентябре 2019 года

Бердская прокурорская проверка в отношении двух экс-работников ООО «Империал», которые требую свою зарплату, угрожали поджогом строящихся школы и детского сада вечером 12 декабря, завершена.

— В рамках проверки мы установили, что организация, к которой у данных лиц имеются претензии, расположена в Новосибирске. В связи с этим материалы проверки были направлены прокурору Центрального района Новосибирска. Дальнейшая проверка будет осуществляться непосредственно в прокуратуре Центрального района. Они установят, существует ли факт невыплаты заработной платы двум работникам ООО «Империал», — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора Дмитрий Красноухов сегодня. 14 декабря.

В прокуратуре Бердска уточнили, что вчера. 13 декабря, был опрошен прораб компании ООО «Империал», который подтвердил, что двое — житель Бердска и Куйбышева, действительно проработали в компании некоторое время. По завершению их работы в компании, им было выплачены заработанные деньги.

-Мы не опрашивали данных работников — в связи с определенными обстоятельствами они не могли дать объяснения. Их претензии и информация о задолженности по зарплате есть в материалах проверки сотрудниками полиции Бердска. Руководитель ООО «Империал» вчера не смог приехать, чтобы провести проверку в полном объеме необходимо исследовать бухгалтерскую документации и установить — была им выплачена заработная плата или нет, — констатировал прокурор Бердска.

Начальник бердской полиции Владимир Соколов сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что в отношении двух мужчин, угрожавших поджогам стройобъекта, проводится процессуальная проверка, решение о возбуждении уголовного дела не принималось.

Напомним, что двое экс-работников субподрядной строительной организации пытались поджечь строящуюся школу и детский сад в микрорайоне Южном 12 декабря. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказали очевидцы происшествия. По их словам, двое изрядно выпивших мужчин принесли на объект бутылку из-под водки, в которой находилась зажигательная смесь, внешне похожая на бензин.

Свой поступок мужчины объяснили попыткой получить свою зарплату за три недели работы. Однако эти сведения опроверг начальник строительного участка школы и детского сада в Южном «Бердского строительного треста» Дмитрий Пичугин 13 декабря.

-Их уволили два дня назад за пьянку. Весь расчет они получили. Бывших работников удалось оперативно задержать, они не успели причинить вред строящемуся объекту, — констатировал Дмитрий Пичугин.

С ним солидарен и замглавы Бердска Сергей Носов. Он рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что он разговаривал с генеральным директором «Бердского строительного треста» и тот заверил чиновника, что зарплата всем строителям выплачивается в срок. Сергей Носов подчеркнул, что на первый этап строительства важных для города социальных объектов привлечены порядка 18 субподрядных организаций.

После публикации истории в «Курьер. Среда. Бердск» следственный комитет и прокуратура Бердска инициировали проверку в отношении ООО «Империал».


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