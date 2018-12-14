Как купить Ripple за Bitcoin: о чем нужно знать

Поэтому приходится искать более изощренно. При этом в покупке криптовалюты Ripple нет ничего сложного. При желании все желающие могут создать кошелек и пополнить его цифровыми монетами.

Если у вас есть биткоины – переходите на сайт http://coinspace.io/ru/exchange-bitcoin-to-ripple/ , заполняйте заявку и следуйте дальнейшим инструкциям. Но сегодня мы поговорим о более изощренном способе.

Покупка криптовалюты Ripple

Для заключения максимально выгодной сделки мы воспользуемся услугами криптовалютной биржи. В первую очередь нам необходимо зарегистрироваться на одной из популярных торговых площадок. Сегодня в Интернете есть большой выбор бирж, многие из которых имеют русскоязычную локализацию. После регистрации и верификации аккаунта откройте BTC-кошелек. Именно его мы будем использовать, чтобы купить монеты XRP.

В наше время криптовалютные биржи ограничили или полностью убрали возможность использования фиатных средств. Пользователям приходится пройти несколько этапов, чтобы получить возможность пополнять счет банковской картой или прямым переводом. Зачем нам это, если есть Bitcoin?

Если на вашем кошельке есть баланс, тогда достаточно перевести его на биржевой счет. В противном случае используйте обменник. Уделите время поискам хорошего обменного сервиса, работающего с банковскими картами. Создайте заявку и внимательно следуйте дальнейшим указаниям.

После того как заявка будет обработана и подтверждена, на ваш биржевый счет будут зачислены BTC. Теперь можно приступать к покупке XRP. Открываем раздел торговли и ищем там пару BTC/XRP. Создайте ордер. Укажите количество монет BTC, которые вы выставляете на продажу, а также сколько вы хотите получить взамен XRP. Но не думайте, что можете указать любые понравившиеся вам числа. Учитывайте рыночный курс, иначе на ордер не будет отклика.

Как хранить Ripple?

Ripple не имеет официального кошелька. У вас есть два вариант для хранения цифровой валюты – популярный мультивалютный кошелек или счет на криптовалютной бирже. Если вы планируете хранить монеты долгое время, тогда купите физический кошелек Ledger Nano S. Это гарантирует полную безопасность вашим средствам. Что касается биржи, то ввиду того что все площадки регулярно взламывают, оставлять свои активы на их счетах долгое время мы не рекомендуем.