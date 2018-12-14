Новый тариф на сбор и вывоз мусора станет известен 18 декабря в Бердске

Утром 18 декабря на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области наконец-то станет известен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск», осуществляющего деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.

Ранее в департаменте по тарифам Новосибирской области сообщалось, что принять новый обоснованный тариф на сбор и вывоз мусора региональным оператором, чиновники должны были 13 декабря.

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» заверял «Курьер. Среда. Бердск» 11 декабря, что до конца текущей недели тарифы будут утверждены.

-Мы просчитали расходы по сбору и вывозу мусора по всему региону, а в департаменте по тарифам Новосибирской области выведут тариф на человека и тонну ТКО за услугу, — резюмировали в региональном перевозчике мусора ООО «Экология-Новосибирск».

с 1 января у бердчан появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа. Вывоз мусора станет коммунальной услугой и на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. Жители многоэтажек и частных домов будут оплачивать вывоз мусора по нормативу, а вот гаражные кооперативы, садовые общества,предприниматели имеют возможность заключать договора и вывозить мусор по факту.

— В связи с переходом услуги в коммунальную, к большому сожалению, теперь на эту услугу добавят НДС 20%, — отмечала директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.

Есть еще одна величина, которой не было раньше, и которая будет включена в тариф — негативное воздействие на окружающую среду. Раньше ее оплачивали только предприятия, которые привозили отходы на полигоны. По предварительным подсчетам регионального оператора, величина эта составит 9 рублей с одного человека.