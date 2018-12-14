КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату в секции с ремонтом
Продам 1к. квартиру на ул. Рогачева 20а
продам
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Хлебушек нынче дорог!

Угрожавшие поджечь школу «коктейлем Молотова» экс-рабочие не явились на допрос в прокуратуру Бердска

Экс-министр здравоохранения Олег Иванинский возглавил онкодиспансер Новосибирской области

Путин перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток

Нет лейкопластыря: после удаления желчного пузыря пациентку перевязали скотчем в больнице Благовещенска

Бердск не Майами: Ищут выгнавшего из-за 5 рублей мальчика на мороз водителя маршрутки

Изменников хотят заставить платить за развод в России

Призыв о всеобщей мобилизации в случае войны опубликует «Курьер. Среда. Бердск»

Забывать права дома разрешат водителям России

На ладан и вино тратит жертвы прихожан «брендовый» священник из Тверской епархии

Последние комментарии



Новый тариф на сбор и вывоз мусора станет известен 18 декабря в Бердске

Участники заседании правления департамента по тарифам Новосибирской установят единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск».

14.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Новый тариф на сбор и вывоз мусора станет известен 18 декабря в Бердске

Свалка в Бердске продолжит функционировать в прежнем режиме

Утром 18 декабря на заседании правления департамента по тарифам Новосибирской области наконец-то станет известен единый тариф на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экология-Новосибирск», осуществляющего деятельность в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Новосибирской области.

Ранее в департаменте по тарифам Новосибирской области сообщалось, что принять новый обоснованный тариф на сбор и вывоз мусора региональным оператором, чиновники должны были 13 декабря.

Региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» заверял «Курьер. Среда. Бердск» 11 декабря, что до конца текущей недели тарифы будут утверждены.

-Мы просчитали расходы по сбору и вывозу мусора по всему региону, а в департаменте по тарифам Новосибирской области выведут тариф на человека и тонну ТКО за услугу, — резюмировали в региональном перевозчике мусора ООО «Экология-Новосибирск».

с 1 января у бердчан появится возможность не только вынести крупногабаритные отходы на площадку, но и заказать услугу в счет тарифа. Вывоз мусора станет коммунальной услугой и на нее будет полностью распространяться все субсидии и льготы. Жители многоэтажек и частных домов будут оплачивать вывоз мусора по нормативу, а вот гаражные кооперативы, садовые общества,предприниматели имеют возможность заключать договора и вывозить мусор по факту.

— В связи с переходом услуги в коммунальную, к большому сожалению, теперь на эту услугу добавят НДС 20%, — отмечала директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова.
Есть еще одна величина, которой не было раньше, и которая будет включена в тариф — негативное воздействие на окружающую среду. Раньше ее оплачивали только предприятия, которые привозили отходы на полигоны. По предварительным подсчетам регионального оператора, величина эта составит 9 рублей с одного человека.


Похожие записи

Тэги:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Хлебушек нынче дорог! Угрожавшие поджечь школу «коктейлем Молотова» экс-рабочие не явились на допрос в прокуратуру Бердска Экс-министр здравоохранения Олег Иванинский возглавил онкодиспансер Новосибирской области

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 10% при страховании КАСКО!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика