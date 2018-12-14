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Хлебушек нынче дорог!

Цена на хлеб выросли с начала года на 4%, до 47,51 рубля за килограмм с 45,67 рубля за килограмм в январе.

14.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Хлебушек нынче дорог!

Хлеб в России с начала года подорожал на 4%

Повышение цен укладывается рамки среднегодовой инфляции, заявляют в РОСПиК.
Средние потребительские цены на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки в России, по данным на конец ноября, выросли с начала года на 4%, до 47,51 рубля за килограмм с 45,67 рубля за килограмм в январе, сообщила Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОСПиК).

От месяца к месяцу цены росли в среднем на 0,4% в течение года.
«Повышение цен укладывается в рамки среднегодовых темпов инфляции и обусловлено ростом тарифов ЖКХ, повышением цен на ГСМ, арендных ставок», — отмечается в сообщении.

При этом к концу года рост цен ускорился, свидетельствуют данные Росстата, которые приводит РОСПиК: в ноябре цены на хлеб выросли на 0,9% по сравнению с октябрем, в октябре по сравнению с сентябрем — также на 0,9%. В сентябре рост составлял 0,6%, в летние месяцы — 0,3%.

В годовом сопоставлении цены на хлеб в ноябре выросли на 3,9% по сравнению с ноябрем 2017 года (45,71 рубля за килограмм). За период с января прошлого года по ноябрь 2018 года рост средних потребительских цен на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки составил 6,8%.

Повышение цен также наблюдалось в течение всего прошлого года. Цены росли в среднем на 0,3% в месяц. За 2017 год увеличение средних потребительских цен составило 3,1% (с 44,48 рубля за килограмм в январе до 45,84 рубля за килограмм в декабре).

Источник: Интерфакс


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