КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату в секции с ремонтом
Продам 1к. квартиру на ул. Рогачева 20а
продам
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Хлебушек нынче дорог!

Угрожавшие поджечь школу «коктейлем Молотова» экс-рабочие не явились на допрос в прокуратуру Бердска

Экс-министр здравоохранения Олег Иванинский возглавил онкодиспансер Новосибирской области

Путин перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток

Нет лейкопластыря: после удаления желчного пузыря пациентку перевязали скотчем в больнице Благовещенска

Бердск не Майами: Ищут выгнавшего из-за 5 рублей мальчика на мороз водителя маршрутки

Изменников хотят заставить платить за развод в России

Призыв о всеобщей мобилизации в случае войны опубликует «Курьер. Среда. Бердск»

Забывать права дома разрешат водителям России

На ладан и вино тратит жертвы прихожан «брендовый» священник из Тверской епархии

Последние комментарии



Призыв о всеобщей мобилизации в случае войны опубликует «Курьер. Среда. Бердск»

Главный редактор обязан будет в течение 24 часов отдельным изданием опубликовать Указ президента РФ о всеобщей мобилизации населения и приказ военного комиссара Новосибирской области о призыве на военную службу.

14.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Призыв о всеобщей мобилизации в случае войны опубликует «Курьер. Среда. Бердск»

Объявление о мобилизации в случае войны опубликует «Курьер. Среда. Бердск»

Военный комиссариат Новосибирской области уведомил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 декабря, что в соответствии с указом президента страны об объявлении мобилизации на территории РФ и приказа военного комиссара Новосибирской области о призыве на военную службу по мобилизации, редакция обязана будет организовать публикацию о начале войны.

Постановление об этом приняли члены суженного заседания горадминистрации Бердска 8 октября 2018 года глава города Евгений Шестернин и главный специалист по мобилизационной работе управления делами мэрии Сергей Мавринский. Выписку из заседания бердских чиновников подписал временно исполняющий обязанности комиссара Бердска Николай Тарасенко. На заседании решался вопрос об обеспечении мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории Бердска для того, чтобы создать устойчивое оповещение, сбор и поставку мобилизационных ресурсов и войск в любых условиях обстановки.

Главный редактор «Курьер.Среда.Бердск» обязан будет в течение 24 часов отдельным изданием опубликовать Указ президента РФ о всеобщей мобилизации населения.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:
Организации:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Хлебушек нынче дорог! Угрожавшие поджечь школу «коктейлем Молотова» экс-рабочие не явились на допрос в прокуратуру Бердска Экс-министр здравоохранения Олег Иванинский возглавил онкодиспансер Новосибирской области

(1) Комментарий

  1. Смотрящий

    На Украину пойдем или от неё защищаться? :-D Если завтра война, если завтра в поход…

    Thumb up 2 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика