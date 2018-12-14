Призыв о всеобщей мобилизации в случае войны опубликует «Курьер. Среда. Бердск»

Военный комиссариат Новосибирской области уведомил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 декабря, что в соответствии с указом президента страны об объявлении мобилизации на территории РФ и приказа военного комиссара Новосибирской области о призыве на военную службу по мобилизации, редакция обязана будет организовать публикацию о начале войны.

Постановление об этом приняли члены суженного заседания горадминистрации Бердска 8 октября 2018 года глава города Евгений Шестернин и главный специалист по мобилизационной работе управления делами мэрии Сергей Мавринский. Выписку из заседания бердских чиновников подписал временно исполняющий обязанности комиссара Бердска Николай Тарасенко. На заседании решался вопрос об обеспечении мобилизации людских и транспортных ресурсов на территории Бердска для того, чтобы создать устойчивое оповещение, сбор и поставку мобилизационных ресурсов и войск в любых условиях обстановки.

Главный редактор «Курьер.Среда.Бердск» обязан будет в течение 24 часов отдельным изданием опубликовать Указ президента РФ о всеобщей мобилизации населения.