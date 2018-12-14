Изменников хотят заставить платить за развод в России

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чет активация каких то бредовых идей.
вроде и не выборы….
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А как и кто будет факты измены фиксировать/документировать? Частные детективы? Или брачующиеся всё сами в сеть выложат и только останется оттуда скачать?
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мда….все таки качественный кокос поставляют венесуэльские друзья нашим власть имущим …
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