Изменников хотят заставить платить за развод в России

Кардинально изменить существующие нормы при разводах предложил депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Свои инициативы парламентарий уже направил в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщили «РГ» в аппарате депутата, в пакете предложений три поправки.

Во-первых, депутат предлагает обязать оплачивать судебные издержки при бракоразводном процессе его инициаторов. Причем, речь не обязательно должна идти об истцах, по мнению Петрова, платить должна та сторона, из-за которой пара вообще разводится.

Речь идет о тех, кто совершает домашнее насилие или изменяет. В таких случаях в суд подает, как правило, пострадавшая сторона.

Вторая норма касается недвижимости супругов. Депутат считает необходимым ввести мораторий на любые действия с общим имуществом супругов до достижения из детьми 18 лет. Третья идея вытекает из этой нормы: налог на имущество, находящееся под мораторием предлагается заставить платить инициатору развода до совершеннолетия детей.

Источник: РГ