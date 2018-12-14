КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам комнату в секции с ремонтом
Продам 1к. квартиру на ул. Рогачева 20а
продам
Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Продам комнату
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Хлебушек нынче дорог!

Угрожавшие поджечь школу «коктейлем Молотова» экс-рабочие не явились на допрос в прокуратуру Бердска

Экс-министр здравоохранения Олег Иванинский возглавил онкодиспансер Новосибирской области

Путин перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток

Нет лейкопластыря: после удаления желчного пузыря пациентку перевязали скотчем в больнице Благовещенска

Бердск не Майами: Ищут выгнавшего из-за 5 рублей мальчика на мороз водителя маршрутки

Изменников хотят заставить платить за развод в России

Призыв о всеобщей мобилизации в случае войны опубликует «Курьер. Среда. Бердск»

Забывать права дома разрешат водителям России

На ладан и вино тратит жертвы прихожан «брендовый» священник из Тверской епархии

Последние комментарии



Изменников хотят заставить платить за развод в России

Депутат предлагает обязать оплачивать судебные издержки при бракоразводном процессе его инициаторов, а так же налог на имущество оплачивать тоже инициатору развода.

14.12.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Изменников хотят заставить платить за развод в России

Изменников хотят заставить платить за развод в России

Кардинально изменить существующие нормы при разводах предложил депутат Заксобрания Ленобласти Владимир Петров. Свои инициативы парламентарий уже направил в комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Как сообщили «РГ» в аппарате депутата, в пакете предложений три поправки.
Во-первых, депутат предлагает обязать оплачивать судебные издержки при бракоразводном процессе его инициаторов. Причем, речь не обязательно должна идти об истцах, по мнению Петрова, платить должна та сторона, из-за которой пара вообще разводится.

Речь идет о тех, кто совершает домашнее насилие или изменяет. В таких случаях в суд подает, как правило, пострадавшая сторона.

Вторая норма касается недвижимости супругов. Депутат считает необходимым ввести мораторий на любые действия с общим имуществом супругов до достижения из детьми 18 лет. Третья идея вытекает из этой нормы: налог на имущество, находящееся под мораторием предлагается заставить платить инициатору развода до совершеннолетия детей.

Источник: РГ


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Хлебушек нынче дорог! Угрожавшие поджечь школу «коктейлем Молотова» экс-рабочие не явились на допрос в прокуратуру Бердска Экс-министр здравоохранения Олег Иванинский возглавил онкодиспансер Новосибирской области

(3) Комментариев

  1. Аноним

    чет активация каких то бредовых идей.
    вроде и не выборы….

    Thumb up 3 Thumb down 0

  2. Аноним

    А как и кто будет факты измены фиксировать/документировать? Частные детективы? Или брачующиеся всё сами в сеть выложат и только останется оттуда скачать? %) *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Аноним

    мда….все таки качественный кокос поставляют венесуэльские друзья нашим власть имущим …

    Thumb up 1 Thumb down 0

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 3000 рублей на услуги по оформлению Автокредита!
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика