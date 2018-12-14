Нет лейкопластыря: после удаления желчного пузыря пациентку перевязали скотчем в больнице Благовещенска

Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«Я в курсе этой ситуации. Получил информацию из средств массовой информации. Принято решение о замене главного врача. Вчера был назначен новый исполняющий обязанности главного врача. Надо сказать, что целый ряд обращений был от граждан по этой больнице, и это только одно из них. Это решение назревало достаточно давно. На сегодняшний день мы приняли его.

Самое интересное, по предварительной информации, необходимые принадлежности для качественной перевязки были в больнице. Так что это вопрос, скажем, внутренней логистики. По моей информации, мы сейчас её перепроверяем, на складах были необходимые принадлежности. Почему они не были применены – это вопрос второй. Этот случай редкий, уникальный, по крайней мере, до меня впервые такая информация дошла».

Орлов добавил, что главврач больницы скрывается.

«Сейчас Минздрав разбирается, в чём там причина такого решения. До этого тоже были замечания от людей, что с ними не совсем корректно общались. Например, пациентку одну не положили с высокой температурой, хотя должны были. Эта информация копилась достаточно давно, поэтому мы заменили сейчас главного врача. Причём действующий главный врач находится на больничном, таким образом, я думаю, он скрывается, скажем так, от необходимости освободить должность».

Ранее в СМИ появилась информация о перевязанной скотчем женщине, которой сделали операцию. О произошедшем сообщила дочь 63-летней пациентки, которой удалили желчный пузырь. Она рассказала, что врачи объяснили подобное решение отсутствием лейкопластыря.

Позже в региональном Минздраве подтвердили проблемы с медицинскими принадлежностями, сообщив, что «непосредственно в хирургическом отделении пластырь на остатке отсутствует».

Источник: govoritmoskva.ru