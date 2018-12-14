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Путин перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток

Теперь ДФО состоит из Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотки.

14.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Путин перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток

Путин перенес столицу Дальневосточного округа из Хабаровска во Владивосток

Ранее полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что перенос пройдет с близкими к нулю расходами бюджета.
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Этим документом вносятся изменения в указ от 13 мая 2000 года, где, в частности, содержится перечень федеральных округов и их столиц. Согласно новому указу, Владивосток стал центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска. «Руководителю Администрации президента Российской Федерации (поручено) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в город Владивосток», — говорится, в частности, в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

С инициативой переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток ранее публично выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Эту идею поддержали вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. В Приморье были направлены правительственные специалисты для оценки затрат и разработки необходимых мероприятий. При этом, по словам Трутнева, перенос столицы Дальнего Востока пройдет с близкими к нулю расходами бюджета.
За последнее время это уже второе крупное административное изменение, касающееся ДФО. В ноябре 2018 года указом президента в состав Дальневосточного федерального округа были переданы Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибирский федеральный округ. Таким образом, в настоящее время, ДФО состоит из Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотки.

Федеральные округа были учреждены президентом РФ в 2000 году, изначально их было образовано семь: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный (Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск) и Дальневосточный (Хабаровск). Позднее в том же году Северо-Кавказский округ был переименован в Южный, а в январе 2010 года из его состава был вновь выделен отдельный Северо-Кавказский федеральный округ с центром в Пятигорске. В 2014 году был создан Крымский федеральный округ, который просуществовал до июля 2016 года, когда входившие в него Республика Крым и Севастополь были переданы в состав ЮФО.

Источник: ТАСС


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