Путин перенес столицу ДФО из Хабаровска во Владивосток

Ранее полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев заявил, что перенос пройдет с близкими к нулю расходами бюджета.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Этим документом вносятся изменения в указ от 13 мая 2000 года, где, в частности, содержится перечень федеральных округов и их столиц. Согласно новому указу, Владивосток стал центром Дальневосточного федерального округа вместо Хабаровска. «Руководителю Администрации президента Российской Федерации (поручено) провести необходимые организационно-штатные мероприятия в связи с переносом центра Дальневосточного федерального округа в город Владивосток», — говорится, в частности, в указе, текст которого приводит пресс-служба Кремля.

С инициативой переноса столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток ранее публично выступил врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. Эту идею поддержали вице-премьер, полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев, премьер-министр Дмитрий Медведев и руководитель администрации президента РФ Антон Вайно. В Приморье были направлены правительственные специалисты для оценки затрат и разработки необходимых мероприятий. При этом, по словам Трутнева, перенос столицы Дальнего Востока пройдет с близкими к нулю расходами бюджета.

За последнее время это уже второе крупное административное изменение, касающееся ДФО. В ноябре 2018 года указом президента в состав Дальневосточного федерального округа были переданы Бурятия и Забайкальский край, ранее входившие в Сибирский федеральный округ. Таким образом, в настоящее время, ДФО состоит из Бурятии, Якутии, Забайкалья, Камчатки, Приморья, Хабаровского края, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, Еврейской автономной области и Чукотки.

Федеральные округа были учреждены президентом РФ в 2000 году, изначально их было образовано семь: Центральный федеральный округ (центр — Москва), Северо-Западный (Санкт-Петербург), Северо-Кавказский (Ростов-на-Дону), Приволжский (Нижний Новгород), Уральский (Екатеринбург), Сибирский (Новосибирск) и Дальневосточный (Хабаровск). Позднее в том же году Северо-Кавказский округ был переименован в Южный, а в январе 2010 года из его состава был вновь выделен отдельный Северо-Кавказский федеральный округ с центром в Пятигорске. В 2014 году был создан Крымский федеральный округ, который просуществовал до июля 2016 года, когда входившие в него Республика Крым и Севастополь были переданы в состав ЮФО.

Источник: ТАСС