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Экс-министр здравоохранения Олег Иванинский возглавил онкодиспансер Новосибирской области

Смене руководства онкодиспансера предшествовали проверки онкологической службы Новосибирской области в ноябре этого года.

14.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Экс министр здравоохранения Олег Иванинский возглавил онкодиспансер Новосибирской области

Олег Иванинский

Информацию о назначении экс-министра Новосибирской области Олега Иванинского РБК Новосибирск подтвердил начальник отдела пресс-службы правительства региона Роман Кулаковский.

Олег Иванинский ушел с поста министра здравоохранения в конце сентября этого года. Возглавил министерство Константин Хальзов, который до этого руководил Новосибирским клиническим центром крови.

Экс-министр уже работал в должности главврача Новосибирского областного онкологического диспансера с 2011 по 2014 гг. Сейчас при назначении Иванинский сменит на посту главы онкодиспансера Владимира Войцицкого.

Смене руководства онкодиспансера предшествовали проверки онкологической службы Новосибирской области в ноябре этого года. Аудит инициировал назначенный министр здравоохранения Константин Хальзов.

«В аудит входит проверка абсолютно всей онкослужбы — наличие коек, условия пребывания пациентов, количество онкологов, техника и инфраструктура. На основании полученной информации будет принято решение о новом подходе к системе онкопомощи региона», — сообщал министр.

Источник: РБК


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