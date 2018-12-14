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Бердск не Майами: Ищут выгнавшего из-за 5 рублей мальчика на мороз водителя маршрутки

Мама ребенка хочет забыть эту историю поскорее, а в горадминистрации по той же причине заявляют, что конфликт исчерпан. Руководитель «Сибирского союза перевозчиков» намерен найти водителя, предположительно в его машине — синие шторки.

14.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.
 
Бердск не Майами: Ищут выгнавшего из за 5 рублей мальчика на мороз водителя маршрутки

Ребенку пришлось идти пешком 3 остановки

Вечером 7 декабря водитель маршрутки № 17 выгнал на мороз 10-летнего школьника, так так у того не хватило 5 рублей на проезд. История приобрела широкий резонанс, которого не ожидала мама мальчика Наталья, обратившись в «Курьер. Среда. Бердск». Бердчанка отказалась комментировать «Курьер. Среда. Бердск» итог истории, произошедшей с ее сыном. Такой же позиции придерживается и начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Бердска Надежда Нятина.

-Конфликт исчерпан. Встреча с перевозчиками и водительским составом состоялась. С ними проговорили, что выгонять по такой причине ребятишек нельзя. Даже несмотря на то, что у них не хватает денег на проезд. Нужно понимать, что мы живет не на Маями, у нас холодная сибирская зима. Надеемся, что аналогичная история не повторится. У родителей ребенка нет претензий, — констатировала Надежда Валерьевна сегодня, 14 декабря.

Руководитель некоммерческого партнерства «Сибирский Союз перевозчиков» Виктор Глушков сообщил «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 14 декабря, что расследование и поиск водителя продолжаются.

-Водитель маршрута № 17 пока не нашелся. Мы начали искать этого водителя на маршруте № 3. Был вечер, темно, может быть ребенок ошибся номером маршрутки. Он говорит, что в в транспорте были синие шторки. Попробуем найти водителя, который выгнал ребенка, по синим шторкам. Мы встречались с матерью мальчика, она уже не рада, что обратилась в СМИ, хочет быстрее забыть эту историю, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Виктор Глушков.

Виктор Алексеевич уверен, что водителя найти необходимо, чтобы он больше никого не выгонял на улицу из-за 5 рублей.

-Нужно его найти, чтобы знать кто это сделал. Если никто не сознается, то будем ждать следующего случая, он наверняка повторится. А там может кто-нибудь и запомнит какая была машина. Может водитель сам про себя выругался, автоматически вылетело «нет денег, иди пешком», а ребенок все принял на себя. Мы собрание собирали по маршруту № 17, водители говорят, что не такого не делали. Все утверждают, что пассажиры чуть ли не через одного расплачиваются по 20 рублей. Взрослые люди еще не привыкли к новому тарифу, забывают о том, что он вырос. Что уж говорить о детях? — размышлял Виктор Алексеевич.

Стоит отметить, что в Бердске порядка 6 перевозчиков маршрута № 17. У каждого разное количество машин — от 5 до 10. Ежедневно порядка 50 водителей маршрута № 17 перевозят бердчан.

На последнем совещании в мэрии глава Бердска Евгений Шестернин возмущался поступком водителя маршрутки, дав указание собрать в горадминистрации всех собственников маршруток и еще раз проинструктировать на подобный случай. Начальнику отдела транспорта и дорожного хозяйства он поручил присутствовать на всех предприятиях, где будут проводить собрания с водителями.

-У нас получается так: то в каникулы предоставляют бесплатный проезд, то из-за 5 рублей возникают какие-то вопросы. Это недопустимо. Периодически такие вещи повторяются везде. То там высадили, то здесь. Чтобы подобные случаи не повторялись, нужно все рассказать, объяснить и предъявить наши требования. Однозначно, такие водители работать не должны. Просто не должны работать с таким подходом. Это не из-за того, что это ребенок. Любой человек может оказаться в сложной ситуации, и не будет у него денег. Ну и что? Зима. Сибирь. Если водители этого не понимают, то это проблема. Они не должны работать с людьми, пусть занимаются другими перевозками, — акцентировал Евгений Шестернин.


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(2) Комментариев

  1. Да уж..

    Действительно, сколько можно мусолить эту тему? От бесконечных разборок с зелёными волосами школьницы уже «колбасило», теперь водилу всё ищут. Ну нет его давно, уехал в тёплые края.. *PARDON*

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  2. Аноним

    Люди я не защищаю водителя но в Бердске расчитываются на выходе

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