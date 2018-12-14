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Установили электрообогреватели в холодных кабинетах детской поликлиники Бердска

Сотрудники КБУ и административно-хозяйственной части ЦГБ ищут причину неправильной подачи тепла.

14.12.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Установили электрообогреватели в холодных кабинетах детской поликлиники Бердска

В прошлом году в детской поликлинике №1 заменили все инженерные сети

Продолжают жаловаться на холод в детской поликлинике №1 жители Бердска. Мерзнут не только маленькие пациенты, но и медицинский персонал, сообщили читатели «Курьер. Среда. Бердск».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердчанка Надежда попросила обратить внимание на детскую поликлинику №1 — температура в помещении не повышается больше 8 градусов.
На совещании чиновников мэр Евгений Шестернин поинтересовался у замглавврача бердской горбольницы Надежды Шахатовой, есть замечания по температурному режиму. В детской поликлинике утром 10 декабря температура достигла 23 градусов, отметила Надежда Александровна.

По словам главврача бердской горбольницы Юрия Краморова, холод в детской поликлинике связан с неправильной подачей тепла. Сейчас с этим вопросом разбираются сотрудники Комбината бытовых услуг и АХЧ ЦГБ, пояснил «Курьер. Среда. Бердск» 13 декабря. Будут решать, что нужно предпринять, чтобы температура в поликлинике стала комфортной.

Юрий Николаевич отметил, что холодно только на втором этаже поликлиники, во всех остальных отделениях горбольницы тепло. Для того, чтобы педиатры и их маленькие пациенты не мерзли, в кабинетах установили электрообогреватели.


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