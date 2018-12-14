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Порошенко: реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции

При этом украинский президент не стал отвечать на вопрос журналистов, ожидает ли он новых санкций со стороны ЕС в связи с событиями вокруг Керченского пролива.

14.12.2018 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Порошенко: реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции

Порошенко пояснил слова о «войне» в связи с событиями в Керченском проливе

Президент Украины Петр Порошенко объяснил перед началом встречи с главой Евросовета Дональдом Туском в Брюсселе, что он имел в виду, когда заявлял о «войне» в связи с событиями в Керченском проливе.
«Что это явный акт агрессии России против независимой и суверенной Украины. И реакция всего мира абсолютно ясная, что Россия находится в полной изоляции», — сказал Порошенко.
При этом украинский президент не стал отвечать на вопрос журналистов, ожидает ли он новых санкций со стороны ЕС в связи с событиями вокруг Керченского пролива, развернулся и ушел вместе с Туском в закрытую для журналистов зону переговоров.
Москва не согласна с озвученной Порошенко оценкой инцидента в Керченском проливе. В Кремле заявили, что речь идет о провокации Киева, устроенной в преддверии выборов, а не о войне.
Инцидент в Черном море
Три корабля ВМС Украины — «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» — 25 ноября нарушили границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря России и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей.
В результате 24 украинских моряка были задержаны, возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении государственной границы России.
Владимир Путин назвал инцидент провокацией, отметив, что среди членов экипажа украинских судов, нарушивших границу России, были двое сотрудников службы безопасности Украины, которые фактически и руководили этой спецоперацией. Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Ну спасибо Порошенко, а то так бы и не знали что мы в изоляции….
    Да и европейцам глаза открыл — молодец! :-D

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  2. Аноним

    Петьке всё ясно, кроме одного — куда дёру давать в случае наступления ДНР и ЛНР? А удирать придётся, и очень скоро! :-D

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