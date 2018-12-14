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На ладан и вино тратит жертвы прихожан «брендовый» священник из Тверской епархии

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На ладан и вино тратит жертвы прихожан «брендовый» священник из Тверской епархии

Instagram: На ногах протоиерея Тверской епархии Вячеслава Баскакова якобы были лоферы от люксового бренда стоимостью около 45 тысяч рублей. У него нет машины, квартирка небольшая.

14.12.2018 Фото: Тверской епархии Нет комментариев
 
На ладан и вино тратит жертвы прихожан брендовый священник из Тверской епархии

В Тверской епархии рассказали о доходах «модного» священника Максима Мищенко

Протоиерей Вячеслав Баскаков, который вел аккаунт в Instagram, где публиковались в том числе фотографии дорогой обуви и аксессуаров известных брендов, является настоятелем очень скромного прихода, на доходы от которого не купить даже пряжку от модного дизайнера, рассказал РИА Новости пресс-секретарь Тверской и Кашинской епархии иерей Максим Мищенко.
Информация об Instagram-аккаунте человека с ником archpriesttver появилась в ряде телеграм-каналов и на новостных сайтах. Утверждалось, что страница, где были опубликованы фотографии человека в рясе, на ногах которого лоферы от люксового бренда стоимостью около 45 тысяч рублей, якобы принадлежит протоиерею Тверской епархии Вячеславу Баскакову. В епархии подтвердили, что именно этот священник является автором этого аккаунта.

Тверской священник, который якобы вел «роскошный блог», ушел на больничный

«Что касается финансового положения Баскакова, то у него нет машины, квартирка небольшая. Он настоятель очень скромного прихода, где и службы проходят, насколько мне известно, только в воскресные дни. Там не бывает никаких крупных пожертвований. Это больничный храм, фактически часовня. Окормляемые там — в основном пациенты этого лечебного учреждения. Так что могу однозначно сказать, что ничего из тех вещей, которые были на фотографиях, не куплены на пожертвования», — сказал Мищенко.
Он уточнил, что большая часть пожертвований расходуется на коммунальные услуги, зарплату работников, внутрицерковные нужды (просфоры, вино, ладан и т.д.), работу по различным социальным направлениям, которую ведут священнослужители в обществе.
«Плюс очень важная статья расхода – поддержание храмового здания и внутреннего убранства церкви. А эта красота, византийский стиль требует значительных расходов», — заметил пресс-секретарь.
По его информации, некоторые сообщения в средствах массовой информации содержали сведения о том, что отец Вячеслав якобы работает еще и в епархиальной библиотеке, где получает немалую зарплату.
«У нас библиотека не работает, как стандартная светская библиотека, скорее как архив. И зарплата там примерно равняется минимальному размеру оплаты труда. То есть не то что на брендовую вещь, а даже на пряжку не хватит. Так что это не на деньги церковного происхождения», — подчеркнул Мищенко.

Источник: РИА Новости


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