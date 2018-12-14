Забывать права дома разрешат водителям России

Водители смогут оставить документы дома.

ГИБДД раскрыла подробности введения в России электронных водительских документов — прав и свидетельства о регистрации. Впрочем, в будущем и они автомобилисту могут не понадобиться. Планшеты с софтом, позволяющим по фотоснимку определить личность водителя и получить всю необходимую информацию в базе данных ГИБДД, уже тестируются в регионах.

Подробности проекта по переходу на электронные водительские документы раскрыл начальник ГИБДД России Михаил Черников. По его словам, в 2019 году ведомство определится с «форматом» таких документов. «Электронные водительские удостоверения могут быть, и свидетельство о транспортном средстве тоже,— заявил он.— Бумажные документы останутся как юридически значимые, но при движении можно будет использовать их в электронном виде».

Переход на электронные водительские документы в России ведется уже три года. Так, с 2015 года водители могут оформить полис ОСАГО в электронном виде, а 8 декабря 2018 года вступили в силу изменения в ПДД, юридически приравнявшие распечатку е-ОСАГО к обычному полису. По данным Российского союза автостраховщиков, каждый второй полис сегодня уже продается через интернет. В 2018 году начала работать система ЭПТС — электронных паспортов транспортных средств (ее курирует АО «Электронный паспорт», «дочка» «Ростеха»). Такие документы уже оформлены на 82 транспортных средства. В октябре ГИБДД начала регистрировать первые транспортные средства с электронными паспортами, сейчас на учете стоит около 20 машин и прицепов (в Москве, Подмосковье и других регионах).

В августе 2018 года первый замначальника ГИБДД Владимир Швецов анонсировал разработку технологии, которая позволит автомобилистам не возить с собой права и СТС: они будут «зашиты» в мобильное приложение вместе с ОСАГО. Разработкой софта занимается Минкомсвязи (приложение будет привязано к порталу госуслуг), ГИБДД выступает лишь как поставщик данных водителей. Еще один перспективный вариант — запись данных о водителе в чип электронного удостоверения личности. В обоих случаях инспекторам ГИБДД понадобятся специальные считыватели.

МВД также ранее объявляла о планах внедрения водительских прав нового поколения с чипами, куда будет «заливаться» информация об автомобилисте (“Ъ” сообщал об этом 23 августа). В 2019–2024 годах на эти цели планировалось выделить более 35 млрд руб. На днях ряд СМИ заявили, что МВД от этой идеи, возможно, откажется как раз в пользу единого электронного паспорта, который будет содержать всю информацию о гражданине, а не только связанную с дорожным движением. Вице-премьер Максим Акимов в конце ноября заявлял о подготовке приложения для смартфонов, которое можно использовать для «юридически значимых действий» вместо паспорта и остальных документов.

Тем временем, судя по заявлению Михаила Черникова, ГИБДД уже готовится и к следующему этапу, когда от автомобилистов не будет требоваться вообще никаких действий — ни предъявления документов, ни установки приложений. Госавтоинспекция закупила и направила в региональные подразделения 21,7 тыс. специальных планшетов, способных определять по фотографии личность человека. «Программный продукт сделан таким образом, что мы уже можем сфотографировать водителя и видеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении»,— рассказал Михаил Черников. Софт сравнивает сделанную фотографию с фото из базы данных Госавтоинспекции (водитель, напомним, фотографируется при получении прав), после чего инспектор понимает, с кем он общается. Господин Черников отметил, что данная технология только тестируется.

При этом в ГИБДД напомнили, что полным набором сведений о водителях ведомство до сих не обладает: речь идет о гражданах, которые имеют медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами или стоят на учете в наркологических диспансерах. «Мы сегодня не имеем права доступа к таким данным и не можем повлиять на участие таких людей в дорожном движении,— заявил господин Черников.— Это становится опасным». Напомним, Госавтоинспекция уже несколько лет просит Минздрав создать соответствующий электронный реестр, но пока этого не сделано. «Я думаю, мы найдем общий знаменатель, увидим, как правильно построить наши взаимоотношения»,— заявил Михаил Черников.

Источник: Ъ