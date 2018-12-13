Уже не 6XL: Похудел на 28 кг за 4 месяца 170-килограммовый житель Бердска

Желание худеть пришло к 35-летнему бердчанину Павлу Синицыну в августе 2018 года.

— Жить было тяжело, — рассказал «Курьер.Среда,Бердск» Павел. — Давление доходило до 200 мм рт.ст. И сбить его было сложно. Ноги опухали, спина болела адски.

И мужчина собрав вволю в кулак, пошел в тренажерный зал.

Сейчас бердчанин вместо просмотра телевизора, каждый вечер по два часа тренируется.

Автор видео Елена Белоусова



По мнению персонального тренера Антона Курбатова, если вы решили похудеть нужно поставить цель, скорректировать питание и больше двигаться. Если вес большой, то предварительно нужна консультация врача, что и посоветовал он сделать Павлу.

— За первые две недели он похудел на 10 кг. Давление уменьшилось, с 180/120 рт.ст. до 140/100 рт.ст. За три месяца он потерял 25 кг. Месяц мы стабилизировали вес, сейчас — второй блок похудения, — рассказал тренер.

Автор видео Елена Белоусова



По совету специалиста бердчанин полностью изменил режим питания.

Если раньше он не завтракал, то сейчас принимает пищу минимум три раза в день. На завтрак — яйца, в обед- каша обязательно с белковым продуктом. Вместо свинины, на его столе говядина или курица, периодически бывает рыба, которые он ест на ужин, но уже с овощами:

— Иногда безумно хочется жареной картошки и пельменей, простого хлеба с маслом! И к холодильнику ночью иногда так и тянет. Но я человек дисциплинированный и если хочется «вредности», я съедаю огурец или помидор.

Автор видео Елена Белоусова



Похудев, Павел Синицын полностью обновил гардероб. Раньше он носил футболки 6XL, сейчас 3XL. Его объем в талии уменьшился на 22 см:

Я себя чувствую отлично! Не болят ноги, не устает спина. Сплю прекрасно, просыпаюсь бодрым. Я две недели назад прошел полное обследование у врача, анализы хорошие, ЭКГ, холестерин и сахар в норме.

Горожанин продолжает вести видеоблог. Он советует тем, тем кто решил сбросить вес не бояться, просто начать заниматься собой. Его мечта похудеть к лету 2019 года до 100 кг.