Росгвардия: за халатное хранение оружия наказали 290 жителей Бердска в 2018 году

Ежегодно СМИ освещают трагические истории связанные с убийствами по неосторожности. В их числе и дети, которые заигравшись, и по неведению, стреляют в своих друзей.

«Курьер. Среда. Бердск» задал вопросы в правоохранительные органы о том, как должно храниться ружье и, кто в ответе за детские игры с недетскими игрушками. Так, лицензии и разрешение на гражданское оружие выдает отделение лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Новосибирской области, расположенное в здании полиции города.

— В 2018 году Отделом ЛРР в Бердске было выдано более 850 разрешений на хранение и ношение огнестрельного гладкоствольного, длинноствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в Росгвардии по Новосибирской области.

Кроме того, за последние два года к административной ответственности привлечено более 290 бердчан за нарушение в сфере оборота оружия.

Широкий резонанс приобрела историю об 11-мальчике из Новосибирска, который убил своего друга, играя в войну. Летним вечером 2017 года он взял ружье своего деда из шкафа, когда взрослых не было дома. Дети по очереди прицеливались в разные предметы, не зная, что ружье заряжено боевыми патронами. Внук владельца оружия выстрелил в мальчика 12 лет. Испугавшись, он тут же побежал за помощью к соседям. Приехавшие на место происшествия медработники были бессильны — смерть ребенка наступила мгновенно.

В августе 2018 года аналогичный случай произошел в Якутии. На счастье родителей обоих ребятишек все остались живы. Однако отцу ребенка, который произвел выстрел и являлся владельцем ружья суд назначил уголовное наказание за небрежное хранение огнестрельного оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия. В вечер трагедии ружье стояло в углу комнаты.

Подробности — в ближайшее время.