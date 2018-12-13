На крыльцо банка въехал пьяный водитель на Hyundai в Новосибирске

12 декабря около 13.00 в Железнодорожном районе на улице Челюскинцев 64-летний водитель автомобиля «Хендай Матрикс», следовавший в сторону железнодорожного вокзала «Новосибирск-Главный», при совершении поворота на улицу Салтыкова-Щедрина не справился с управлением, в результате чего совершил наезд на ограждение, а затем заехал на территорию финансовой организации, расположенной рядом с дорогой.



Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель «Хендая» находился в нетрезвом состоянии.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. В отношении водителя «Хендая» полицейские составили административный материал за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Источник: ГУ МВД по НСО