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Директор свалки: взять Оленича замом Солоповой указал экс-замглавы Бердска Тужик

Константин Букреев отметил, что он «ничего плохого говорить о Солоповой не хочет». В штатное расписании «Спецавтохозяйства» планируется внести изменения на 2019 год. (ВИДЕО)

13.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.
 
Директор свалки: взять Оленича замом Солоповой указал экс замглавы Бердска Тужик

Депутата Владимира Захарова интересовался судьбой Софьи Солоповой

Депутаты комитета по промышленности и предпринимательству горсовета Бердска выслушали доклад исполняющего обязанности директора «Спецавтохозяйства» Константина Букреева в минувший вторник, 11 декабря.

Он рассказал народным избранникам, что на предприятии работают 26 человек. Из них 5 рабочих мест предусмотрены для руководящих должностей, 14 — для специалистов и служащих, а также 7 — для рабочих.

Помимо хозяйственной деятельности полигона ТБО депутаты поинтересовались у Константина Букреева о судьбе Софьи Солоповой, нынешнего директора мусорной свалки, в отношении которой возбуждено уголовное дело.

-Я хотел бы узнать, как вы отслеживаете судьбу Софьи Александровны, знаете что ей инкриминируют? Чтобы не повторить ее ошибок, может чем-то помочь ей по-человечески хотите? — поинтересовался депутат избирательного округа № 21 Владимир Захаров.

-Кто ей порекомендовал заместителя? — вторила депутат Елена Белова.

Константин Букреев подчеркнул, что ничего плохого о Солоповой говорить не хочет — суд должен во всем разобраться. Однако рассказал, что «ей вменяется растрата денег предприятия, путем выплаты заработной платы не работающему в нем замдиректора Сергею Оленичу».

— С ее слов мне известно, что ей из администрации дали указание принять на должность Оленича, указание это дал ей Тужик. Из руководителей у нас в штате директор, два его заместителя, главный бухгалтер и начальник полигона. Две должности сейчас никто не занимает. Изменение в штатном расписании на 2019 год будут, но должности людей, которые не осуждены мы убрать не можем, так же как и уволить их, — констатировал Букреев.

Напомним, что под домашний арест директора муниципального предприятия «Спецавтохозяйство» Софью Солопову суд отправил 26 мая. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказывал старший помощник руководителя управления СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин. Солопову арестовали по подозрению в растрате в особо крупном размере.

Вторым фигурантом по уголовному делу стал Сергей Оленич. По версии следствия, он фактически в течение двух лет получал зарплату (общая сумма 1,4 млн рублей), но никаких должностных обязанностей не выполнял.

Оленич, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», был арестован за пособничество в «хищении воды» на 170 млн рублей. Его задержали в марте одновременно с другим пособником Владимиром Дыненковым, гендиректором МК «Сибиряк», и экс-руководителем муниципального Комбината бытовых услуг Александром Кожиным.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, Солопова и Оленич не уволены и все еще числятся в штате «Спецавтохозяйства». Их трудовая судьба в нынешней должности будет зависеть о приговора суда.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    А у Солоповой своей головы нет. Если нет-зачем в начальники пошла?

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  2. Любопытный

    Шестернина нам водрузил в кресло градоначальника Городецкий,а Тужика кто заставил Шестернина взять? Кто же кукловод по Бердску?

    Thumb up 6 Thumb down 1

  3. Аноним

    Валите все на Тужика, он далеко.

    Thumb up 0 Thumb down 1

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