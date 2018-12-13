Ликвидировали опасно свисающий электропровод во дворе частного дома в Бердске

Пенсионерка Наталья Мизина вновь обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 13 декабря, с радостной новостью и словами благодарности — после публикации в «Курьер. Среда. Бердск» ее истории из ее двора наконец-то убрали опасно свисающий электрический провод.

-Прочитав ваш материал я решила обратиться в администрацию Бердска. Приложила все ответы из РЭС и Ростехнадзора о том, что провод не является опасным, а к ним и его фото. Я хотела записаться на прием к главе города Евгению Шестернину, но меня переадресовали к его заместителю — Владимиру Захарову. Не дожидаясь встречи, к нам приехал начальник бердского «Горсвета» Дмитрий Мышкин. Он все посмотрел и заключил, что провод действительно является потенциально опасным. Свои слова он подтвердил и Захарову, — теперь уже со слезами радости рассказывала Наталья Ивановна.

Как выяснилось, по поручению мэра Бердска работы по переустройству ответвлений электросети к жилому дому № 25 по улице Свердлова и выправке наклоненной опоры выполнили 30 ноября.

— Опору установили за границами моего участка и присоединили к ней этот провод. Теперь нам нечего бояться — он висит на висит на правильной высоте, не проходит через наш участок. Мне не понятно одно: почему нам из РЭС и Ростехнадзора приходили ответы, что с опорой все нормально и провод не является опасным? Ведь и ответы их были под копирку. К нам даже не выезжали из Ростехнадзора, а пообщавшись с начальником бердского участка РЭС Михиным, предоставили ответ озвученный им. Это ведь не справедливо! — возмущена бердчанка.

«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что Наталья Мизина полтора года пыталась отстоять свою правоту и безопасность на участке дома № 23 по улице Свердлова. На ее участке болтался протянутый электрический провод от дома № 25 до электроопоры на улице Свердлова. Провод во дворе Мизиных появилась неожиданно, когда соседи по дому № 27 на улице Свердлова достроили гараж.

-Они самовольно отключились от прежней точки подключения, когда соседи начали возводить двухэтажный гараж на участке. Крыша гаража упиралась в электропровод, который проходил через их участок. Они договорились с владелицей дома № 27 по улице Свердлова о возможности перекинуть провод. Та им это сделать разрешила. Однако, теперь эта «веревка» висит на моем участке. У меня внуки гуляют и играют во дворе. Ветер дунет — и провод колышется. Мы обращались в РЭС. Михин лично к нам приезжал, посмотрел на столб и дал отписку, что нарушений нет и на нас ничего не обрушится. Однако столб уже накренился под весом электропроводов, которыми питаются дома всей улицы, — делилась со своей бедой Наталья Ивановна в октябре 2018 года.

Игорь Михин сообщал «курьер. Среда. Бердск», что он никаких нарушений правил устройства электроустановки не обнаружил. Кроме того, эту информацию подтвердил Ростехнадзор. Он заверял, что если точка подключения и произошла, то уж точно не самовольно.