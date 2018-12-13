Замглавы Бердска: Зарплата строителям школы в Южном выплачивается вовремя

Прокурор Бердска Роман Сивак инициировал проверку ООО «Империал», которые возможно не выплатили зарплату экс-работникам предприятия, пытавшиеся вчера, 12 декабря, поджечь строящиеся школу и детский сад в микрорайоне Южном. Прямо сейчас экс-работников ООО «Империал» опрашивают в прокуратуре Бердска. Несколькими часами ранее аналогичную проверку организовал Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области.
— Прокуратурой города организована прокурорская проверка информации, в том числе размещенной на интернет-портале Курьер.Среда.Бердск, о возможной невыплате заработной платы работникам ООО «Империал», которое осуществляет строительство школы и детского сада в микрорайоне города Бердска, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области сегодня, 13 декабря.
Заместитель главы Бердска по социальной политике Сергей Носов, курирующий строительство важных социальных объектов города, сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что между ним и генеральным директором «Бердского строительного треста» состоялся разговор.
— Я сегодня задавал вопрос генеральному подрядчику вопрос о реальности данного факта. Меня заверили, что с работниками рассчитались. К сожалению, не всегда люди могут оценить стоимость своих работ и считают, что им должны были значительно больше выплатить. Но всем заработная плата выплачивается с существующими расценками на услуги. В начале строительства главный застройщик нам говорил о том, что на первом этапе будут задействованы порядка 18 подрядных организаций. У каждой свой фронт работы. Финансирование, предусмотренное на 2018 год, выплачено застройщику в полном объем, — констатировал Сергей Носов.
«Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что вчера, 12 декабря, двое экс-работников ООО «Империал» в алкогольном опьянении пытались поджечь строящуюся школу и детский сад в микрорайоне Южном с помощью «коктейля Молотова».
Мужчины якобы пытались получить свою зарплату за три недели работы. Однако эти сведения опроверг начальник строительного участка школы и детского сада в Южном «Бердского строительного треста» Дмитрий Пичугин сегодня, 13 декабря.
-Их уволили два дня назад за пьянку. Весь расчет они получили. Бывших работников удалось оперативно задержать, они не успели причинить вред строящемуся объекту, — резюмировал Дмитрий Пичугин.
Информацию о неудавшемся преступлении «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области сегодня, 13 декабря. Двое нарушителей, находящиеся в алкогольном опьянении, были задержаны охранниками объекта, а затем им на подмогу приехали полицейские Бердска.
-Мужчины доставлялись в отдел полиции, но были отпущены. По данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия. По словам очевидцев эти люди выражали намерение совершить поджог, но так его и не совершили, — сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в полиции Новосибирской области.
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как и ожидалось: все норм, просто алкаши бузят
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Сомневаюсь……… что Зарплата строителям школы в Южном выплачивается вовремя это видимо белая часть зарплаты …
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