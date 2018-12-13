Горобец И.П. поздравляет ЛДПР

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От в сей души! От всего сердца! Поздравляю всех однопартийцев с Днём рождения политической Парламентской партии «ЛДПР»!!!

Желаю всем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

С честью и достоинством работать на благо нашего города, региона и Страны, в целом!

Вы- ЛУЧ-ШИ-Е!!!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», член Координационного Совета НРО ППП «ЛДПР», помощник депутата Законодательного Собрания НСО VI-го созыва, помощник депутата Совета депутатов г.Бердска IV-го созыва, Горобец И.П.