Горобец И.П. поздравляет ЛДПР

Аванс январской пенсии выплатят в декабре
14 100 рублей составит МРОТ с 1 января 2019 года в Бердске
От строительства «Северного потока-2» как «политического проекта» отказалась Европа
Не боится появления дыр на дороге по улице Лунной мэр Бердска
Чиновница «никто не просил вас рожать» вернулась на работу в правительство
Замглавы Бердска: Зарплата строителям школы в Южном выплачивается вовремя
Заменят уничтоженные вандалами 10 щитов на аллее Славы возле McDonald’s в Бердске
Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов в России
Знахарь изнасиловал 200 женщин во время спиритического сеанса
Правая колонка на Курьер-Среда превратилась в личный блог И.П. Горобца?
Я бы еще понял, если бы этот гражданин писал о проблемах в городе и способах их решения, а так получается просто колонка тщеславия.
6 1
при чем здесь «тщеславие»?
Поздравительная колонка — вполне обычное дело.
Другое дело, что вроде официальное название «народные новости»…
Но тут дело администрации сайта решать: является ли поздравление народной новостью или нет…….
0 0
Ну вот, а вчера сомневались что Горобец может сам себя поздравить
Горобец И.П., а помощников какого конкретно депутата вы являетесь?
Ведь пожалуй это не секретная информация…..
1 0
Самая бесполезная партия. Последние годы доживает вместе со своим лидером-шутом.
4 0