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Горобец И.П. поздравляет ЛДПР

С честью и достоинством работать на благо нашего города, региона и Страны, в целом!

13.12.2018 4 коммент.
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал Горобец И.П.:

От в сей души! От всего сердца! Поздравляю всех однопартийцев с Днём рождения политической Парламентской партии «ЛДПР»!!!

Желаю всем крепкого сибирского здоровья, личного и семейного счастья и благополучия, удачи и успехов во всех благих начинаниях!

С честью и достоинством работать на благо нашего города, региона и Страны, в целом!

Вы- ЛУЧ-ШИ-Е!!!

С уважением, координатор БМО ППП «ЛДПР», член Координационного Совета НРО ППП «ЛДПР», помощник депутата Законодательного Собрания НСО VI-го созыва, помощник депутата Совета депутатов г.Бердска IV-го созыва, Горобец И.П.


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(4) Комментариев

  1. Никола

    Правая колонка на Курьер-Среда превратилась в личный блог И.П. Горобца?
    Я бы еще понял, если бы этот гражданин писал о проблемах в городе и способах их решения, а так получается просто колонка тщеславия.

    Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      при чем здесь «тщеславие»?
      Поздравительная колонка — вполне обычное дело.
      Другое дело, что вроде официальное название «народные новости»…
      Но тут дело администрации сайта решать: является ли поздравление народной новостью или нет…….

      Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Аноним

    Ну вот, а вчера сомневались что Горобец может сам себя поздравить :-D

    Горобец И.П., а помощников какого конкретно депутата вы являетесь?
    Ведь пожалуй это не секретная информация…..

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Аноним

    Самая бесполезная партия. Последние годы доживает вместе со своим лидером-шутом.

    Thumb up 4 Thumb down 0

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