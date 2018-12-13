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От строительства «Северного потока-2» как «политического проекта» отказалась Европа

Документ поддержали 433 европейских парламентария, 105 высказались против, 30 воздержались.

13.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
От строительства «Северного потока 2» как политического проекта отказалась Европа

Европарламент принял резолюцию о прекращении строительства «Северного потока-2»

Депутаты Европарламента назвали «Северный поток-2» «политическим проектом» и приняли резолюцию, в которой призвали отменить его реализацию. Документ поддержали 433 европейских парламентария, 105 высказались против, 30 воздержались.

В резолюции сказано, что Европарламент считает роль Украины в европейской сети энергообеспечения ключевой. Члены Европарламента осудили строительство газопровода «Северный поток-2», который идет в обход Украины, «поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности», говорится в документе.

«Северный поток-2» предполагает сооружение двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб.м. газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Ввод его в строй намечен на конец 2019 года. Стоимость строительства «Северного потока-2» оценивается в €9,5 млрд.

Источник: Ъ


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