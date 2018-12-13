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Знахарь изнасиловал 200 женщин во время спиритического сеанса
я уж подумал за 1 сеанс 200 женщин смог осилить — гигант!
а тут….
да и цифра 200 непонятно откуда, если женщин 10… может каждую 20 раз конечно, и именно 20-й не понравился и те решили написать заяву?
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