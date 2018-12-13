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Знахарь изнасиловал 200 женщин во время спиритического сеанса

По словам пострадавших, во время спиритических сеансов целитель Бразилии Жоана ди Фариа отводил их в отдельное помещение, где насиловал.

13.12.2018 Фото: pixabay Один комментарий
 
Знахарь изнасиловал 200 женщин во время спиритического сеанса

В Бразилии во время спиритического сеанса изнасиловали 200 женщин

Более 200 женщин обвинили бразильского знахаря в неподобающем поведении во время спиритических сеансов.

В прокуратуру штата Гояс обратились клиентки медиума Жоана ди Фариа. Он известен не только в Бразилии, но и за ее пределами.

На прошлой неделе в правоохранительные органы поступили первые 10 заявлений от женщин, которые обвинили знахаря в сексуальных домогательствах.

По словам пострадавших, во время спиритических сеансов целитель отводил их в отдельное помещение, где насиловал. Причем первое заявление поступило от гражданки Нидерландов, сообщает РИА Новости со ссылкой на канал Globo.

Источник: РГ


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    я уж подумал за 1 сеанс 200 женщин смог осилить — гигант!
    а тут….
    да и цифра 200 непонятно откуда, если женщин 10… может каждую 20 раз конечно, и именно 20-й не понравился и те решили написать заяву? :-D

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