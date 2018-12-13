Показывать нацистскую свастику в кино разрешат в России

Инициатива предусматривает внесение поправок в закон «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Председатели думских комитетов по культуре и безопасности и противодействию коррупции Елена Ямпольская и Василий Пискарев (фракция «Единая Россия»), а также еще ряд депутатов в среду внесли в Госдуму пакет законопроектов, устраняющих противоречия при использовании нацистской символики в произведениях искусства, в частности, в фильмах о Великой Отечественной войне. Документы размещены в электронной базе данных нижней палаты парламента.

О планах уточнить нормы демонстрации нацистской символики Ямпольская сообщала еще в сентябре. Она указала на расхождения в законах «О противодействии экстремистской деятельности» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»: первый запрещает пропаганду и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, сходной до степени смешения; вторым запрещается использование нацистской символики в любой форме. «Если формально исполнять этот закон, то получается, что все наши фильмы о войне должны быть запрещены. Я думаю, что нужно свести эти законы к единым нормам, провести четкие границы и устранить противоречия», — заявляла Ямпольская.

Первый документ пакета решает эту задачу, внося в оба закона поправки, выводящие из-под запрета использование нацистской атрибутики (символики) или сходной с ней до степени смешения в произведениях науки, литературы, искусства, в продукции СМИ, в учебных и просветительских целях образовательными организациями. Обязательным условием для демонстрации при этом остается осуждение нацизма и экстремизма и формирование негативного отношения к этой идеологии, а также отсутствие признаков ее пропаганды или оправдания.

Второй законопроект вносит в КоАП изменения, отменяющие наказание за демонстрацию нацистской символики в указанных случаях. На данный момент любая публичная демонстрация нацистской атрибутики или символики влечет за собой административные санкции: до 2 тыс. рублей для граждан либо арест до 15 суток, до 4 тыс. рублей для должностных лиц, до 50 тыс. рублей для юридических лиц.

В случае принятия и одобрения президентом законопроекты вступят в силу 1 мая 2019 года.

Схожая инициатива ОНФ

В ноябре Общероссийский народный фронт (ОНФ) направил в думский комитет по культуре свои поправки, отменяющие ответственность за демонстрацию в научных или просветительских целях фотографий времен Великой Отечественной войны с нацисткой символикой, которые не сопровождаются пропагандой этой идеологии.

В 2017 году к ответственности по статье 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики») было привлечено 1,6 тыс. человек, что на 35% больше, чем в 2015 году, напоминали в Народном фронте. Там отмечали, что длинный перечень таких случаев — это последствия тотального запрета нацистской атрибутики или символики, которую устанавливает статья 6 закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и статья 20.3 КоАП, «предусматривающая ответственность даже за простое публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики».

Источник: ТАСС