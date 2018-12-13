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Поздравил с Новым годом мэр Бердска в журнале «Парад»

13 декабря в свет вышел новогодний номер журнала, личный экземпляр вы можете взять в редакции. Ждем!

13.12.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Нет комментариев
 
Поздравил с Новым годом мэр Бердска в журнале «Парад»

Новогодний журнал «Парад»

Новогодний номер журнала «Парад» вышел в свет 13 декабря. В выпуске вы прочтете о предложениях и акциях к Новому году.
Увидите лица героев – тех, кто внесен на Доску почета в 2018 году.
Познакомитесь с итогами деятельности компаний: холдинга «СтройРегионСервис», «ЖилКомСервис», УК «СКС», УК «Прогресс», УК «Лига», РКЦ, Дворца культуры «Родина» и других.
Узнаете свой гороскоп на 2019 год, прочете советы по празднику и меню, по выбору украшений, белья, подарков.
И, конечно, глава Бердска Евгений Шестернин уже поздравит вас с наступающим Новым 2019 годом!
Свой экземпляр можно взять в редакции по адресам: Бердск, ул.Ленина, 38 и ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00.
Удачного вам завершения 2018 года и чудесных планов на 2019 год!


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