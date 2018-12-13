Поздравил с Новым годом мэр Бердска в журнале «Парад»

Новогодний номер журнала «Парад» вышел в свет 13 декабря. В выпуске вы прочтете о предложениях и акциях к Новому году.

Увидите лица героев – тех, кто внесен на Доску почета в 2018 году.

Познакомитесь с итогами деятельности компаний: холдинга «СтройРегионСервис», «ЖилКомСервис», УК «СКС», УК «Прогресс», УК «Лига», РКЦ, Дворца культуры «Родина» и других.

Узнаете свой гороскоп на 2019 год, прочете советы по празднику и меню, по выбору украшений, белья, подарков.

И, конечно, глава Бердска Евгений Шестернин уже поздравит вас с наступающим Новым 2019 годом!

Свой экземпляр можно взять в редакции по адресам: Бердск, ул.Ленина, 38 и ул.К.Маркса, 24, офис 2, с 9.00 до 18.00.

Удачного вам завершения 2018 года и чудесных планов на 2019 год!