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Не боится появления дыр на дороге по улице Лунной мэр Бердска

Евгений Шестернин сообщил, что реконструкция дороги проходила по проекту, в основу которого легли изыскательские работы. Для предотвращения разрушений асфальта построили ливневку и вырубили яблони. (ИТОГИ-2018, ВОПРОС-ОТВЕТ)

13.12.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
Не боится появления дыр на дороге по улице Лунной мэр Бердска

На Лунной появились новые светофоры, тротуары и ограждения

В течение двух недель редакция «Курьер. Среда. Бердск» собирала вопросы мэру Бердска Евгению Шестернину от наших читателей. 5 декабря акция завершилась. Бердчане задали мэру около 60 вопросов, которые их тревожат.
Евгений Шестернин дал ответы «Курьер. Среда. Бердск» в интервью 7 декабря. «Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов мэра Бердска Евгения Шестернина на вопросы наших читателей.

Вопрос: Не опасаетесь ли вы, что на дороге улицы Лунной, реконструированной по федеральной программе более чем за 83 миллиона рублей, весной начнут появляться ямы?

Ответ: Нам удалось летом 2018 года реализовать проект трех улиц, когда мы использовали два федеральных проекта, плюс инициативу молодежи и просьбу пожилых людей, которые просили помочь с тропинкой, ведущей к Храму.

Реконструкция улицы Лунной шла по проекту. Прежде чем он делается, создается изыскание. Там были горе-специалисты, которые не умеют читать документацию, но могут писать в различные инстанции, что якобы администрация вырубила лиственные деревья. Под «лиственными деревьями» они поняли лиственницы, которые там растут. В документации же под «лиственными деревьями» были указаны яблони. Их мы убрали, чтобы сохранить дорожное полотно, потому что их корневая систем полностью разрушала асфальт. Если бы мы их оставили и закатали в асфальт, тогда бы и произошло то, о чем вы говорите. Ведь дерево растет, а значит есть движение почвы. Сейчас все выглядит достойно, лиственницы расту, а яблони убраны.

Что касается дороги то, сохранность всегда под вопросом если нет водоотведения. На улице Лунной предусмотрена ливневая канализация. Кроме того, качество асфальта можно увидеть на так называемых пробниках. Работу наших подрядчиков проверяли в лаборатории, делали выемку асфальта размерами 10 на 10. Проверяли его фракцию, укладку, соблюдение технологического процесса и так далее. Это тоже есть норма гарантии.

Так же в рамках муниципального контракта у подрядчика существуют гарантийные обязательства перед городом на протяжении 4 лет. Мы очень рады тому, что в конкурсной процедуре участвовали предприятие из Новосибирской области. Трудно представить, что из Кузбасса или Алтая привозят асфальт. Местные строители в первую очередь выполняют работы для себя. У нас работало предприятие «Дорсиб плюс» Ивана Дингиса, мы знаем это строительную организацию. Помимо этого они участвуют в социальных проектах. Вот эта дорожка у роддома — это их работа. Они профессионалы на рынке, не один десяток лет работают. Их качеству работы можно доверять.

Справка:

Аукцион на ремонт ул. Лунной выиграла новосибирская компания «Дорсиб Плюс».
Стартовую цену аукциона, 84 млн рублей, победитель снизил на 0,5%, что составило более 400 тыс. рублей.
Ремонт происходил на участке от улицы Боровой до дома по адресу Лунная, 11а.
В рамках реконструкции сделали дорожное полотно, тротуары, освещение, ограды.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    клево получилось.
    я б даже сказал что лучше, чем Ленина ;)

    Но эта…. вы до конца доделывайте: надо до Белокаменного, а то от Орбиты до Белокаменного освещение чисто номинальное — не видно ничего…..

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