Накопительную часть пенсии опять заморозили власти России

Аванс январской пенсии выплатят в декабре
14 100 рублей составит МРОТ с 1 января 2019 года в Бердске
От строительства «Северного потока-2» как «политического проекта» отказалась Европа
Не боится появления дыр на дороге по улице Лунной мэр Бердска
Чиновница «никто не просил вас рожать» вернулась на работу в правительство
Замглавы Бердска: Зарплата строителям школы в Южном выплачивается вовремя
Заменят уничтоженные вандалами 10 щитов на аллее Славы возле McDonald’s в Бердске
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