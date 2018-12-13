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Накопительную часть пенсии опять заморозили власти России

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.

13.12.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Накопительную часть пенсии опять заморозили власти России

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии

Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсии до 2021 года, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Пенсионный фонд будет обязан учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование, исходя из того, что они полностью идут на финансирование страховой части.
При этом документ касается только тех, кто родился позже 1967 года и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсии в размере шести процентов от зарплаты россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого граждане могли распорядиться ими самостоятельно: направить на формирование собственных пенсионных накоплений или передать в страховую часть, увеличив баллы для расчета своей страховой пенсии.
Как заявлял министр труда и соцзащиты Максим Топилин, за время заморозки накопительной части пенсии бюджет сэкономил около двух триллионов рублей.

Источник: РИА Новости


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