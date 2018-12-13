Введения налога на огород испугались жители России

Так называемый налог на огород от «Единой России», выступившей с новой законодательной инициативой, был воспринят неоднозначно. Единороссы предлагают расширить перечень направлений деятельности для патентной системы налогообложения: нововведение затрагивает сферу животноводства и растениеводства. В связи с этим начали волноваться граждане, имеющие подсобные хозяйства. Главная причина опасений – не возникнет ли необходимость платить дополнительные налоги за возможность выращивать на своих дачных участках свежие фрукты и овощи.

Законопроект о «налоге на огород»

Законопроект зарегистрирован под номером 483530-7. В октябре он прошел первое чтение, ознакомиться с его текстом можно на сайте Госдумы. Документ предусматривает внесение правок в Налоговый кодекс в части, касающейся применения патентной системы налогообложения (ПСН).

В числе разработчиков проекта депутат Госдумы Светлана Максимова. «Налог на огород», по ее словам, предназначен для легализации торговой деятельности фермеров. То есть это законодательное новшество должно расширить возможности частных лиц при сбыте товаров собственного производства (продукты растениеводческой деятельности, животноводства), поскольку без этих поправок граждане не могут выйти на уровень сотрудничества с магазинами и крупными торговыми сетями.

Светлана Максимова налог на огород называет возможностью притока в сферу легализованного бизнеса новых предпринимателей из «серой» зоны. Депутаты акцентируют внимание на том, что приобретение патента будет осуществляться на добровольной основе, причем животноводство и растениеводство могут быть объединены в один патент, чтобы упростить процедуру документального оформления.

Представленный на сайте Госдумы законопроект о «налоге на огород» не содержит упоминаний о базовой доходности вводимых сфер деятельности. Депутатами и экспертами озвучивается возможная сумма стоимости такого патента от 20 до 50 тыс. руб. в расчете на год. Документом оговаривается только расширение сфер деятельности для применения патентной системы налогообложения. Предполагается, что налог станет стимулом развития института индивидуального предпринимательства в сельском хозяйстве. Патентная система доступна для применения только лицам в статусе ИП (ст. 346.44 НК РФ), поэтому фермерам для приобретения патента придется сначала получить статус предпринимателя.

Инициативная группа депутатов от правящей партии внесла законопроект о «налоге на огород», в котором все нововведения можно отразить следующими тезисами:

предприниматели, занимающиеся растениеводством и животноводством, смогут перейти на патентную систему налогообложения;

у ИП появится возможность приобрести один патент сразу на оба новых для спецрежима вида деятельности;

нововведение не потребует регистрации в ФНС объектов личного приусадебного хозяйства;

с урожая для собственных нужд и с продуктов животноводства, используемых для целей личного потребления, налоги взимать не планируется;

переход на ПСН останется добровольным для предпринимателей.

«Налог на огород» в 2018 году находится на стадии обсуждения, в случае принятия правового акта и подписания его Президентом, новшество вступит в силу через месяц, но не ранее начала следующего налогового года. Цель внесения озвученных поправок в налоговое законодательство благородна – снижение фискальной нагрузки на малый бизнес, создание условий для роста доходов населения в сельской местности. Налог на огород по мнению законодателей может оказать положительный эффект в разных сферах:

физические лица, занимающиеся сельским хозяйством для реализации произведенной продукции третьим лицам, смогут зарегистрироваться в качестве субъектов предпринимательства и сразу перейти на ПСН;

участникам патентной системы не придется сдавать по патентным платежам отчетность;

преимуществом является адаптивность патентного спецрежима к сезонным видам деятельности (например, растениеводство, где активная фаза продаж длится несколько месяцев – в период сбора урожая, то есть патент можно будет приобрести только на эти месяцы).

Расширение перечня сфер деятельности для ПСН позволит увеличить объем доходных поступлений в местные бюджеты за счет привлечения в ряды ИП большого числа фермеров.

В то же время очевидны недостатки законопроекта «налога на огород» 2019 года, которые проявляются в т.ч. в следующем:

платежи по патентной системе зависят от обобщенного показателя доходности по конкретному направлению деятельности. При объединении комплекса услуг в сфере животноводства и растениеводства в единый патент невозможно будет объективно определить базовую доходность бизнеса;

при ПСН налог платится в фиксированном размере независимо от конечных результатов деятельности, а сельское хозяйство – сфера, в которой дохода может не быть из-за ряда форс-мажорных ситуаций (засуха, наводнение, град, нашествие вредителей, эпидемическое распространение неизлечимых заболеваний среди животных и т.п.);

укрупнение видов деятельности при оформлении единого патента может привести к сокращению части доходов бюджета на местном уровне (особенно при небольшом притоке новых ИП).

Таким образом, проект закона пытается расширить перечень патентной деятельности для ИП. Пока законопроект прошел лишь первое чтение, а значит, в нем еще возможны дальнейшие изменения.

Источник: spmag.ru