Налог на огород хотят ввести в России: за кг проданных огурцов — плати!

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Встречайте, зреет новый налог…

https://wek.ru/nuzhno-bolshe-nalogov-gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-nalog-na-ogorod

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении закон, предлагающий обложить граждан налогом на продажу излишков с их огородов. Похоже, числу попыток залезть россиянам в карман не будет счета. Еще «вчера» президент России Путин требовал от единороссов «не опускать партию ниже плинтуса» и «принимать ответственные решения», а уже сегодня есть смысл говорить о том, что «установка» выполнена сполна. Как оказалось, под конец ноября депутаты Государственной думы приняли закон о введении патента на торговлю излишками с дачных огородов, по крайней мере так его называют в народе.

Инициаторами этого документа стали, как и стоило ожидать, парламентарии от «Единой России». Судя по всему, народным избранникам все еще не дает покоя выживающий вопреки, а не благодаря российский пенсионер. Пожилых россиян заставляют работать на 5 лет дольше, не дают возможности рассчитывать на индексацию пенсии в случае трудоустройства после выхода на заслуженный отдых – в таких условиях многие из них выживают как раз за счет возможности продать у ближайшей остановки то, что выросло на их участках в дачном или садовом товариществе. Да и эти копейки быстро стараются оприходовать поставщики услуг ЖКХ, которые в следующем году получат возможность повысить тарифы дважды. В общем, количество тягот и лишений, выпавших на незавидную долю российского пенсионера, сложно сосчитать.

Но пенсионеры в России все время находят возможность выкрутиться. Возможно, именно этот парадоксальный факт и не дает депутатам покоя. В результате нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении закон, предлагающий обложить граждан налогом на продажу излишков с их огородов. Напомним, авторы этого документа выступили с предложением о введении специального патента, который приравняет селян и дачников к фермерам и позволит им сбыть определенное количество выращенной на своих огородах продукции. Сообщается, что стоимость такого патента на год будет варьироваться в пределах 54 700 – 210 480 рублей в зависимости от особенностей региона. Подробностей о том, как будут поступать с нарушителями нового закона, пока никто не приводит, однако уже сейчас понятно, что его собираемость постараются повысить именно за счет штрафов, вполне соизмеримых со стоимостью указанного патента. А это значит, что в обозримом будущем многие россияне лишатся возможности подзаработать, продав ведерко слив, яблок или огурцов, заботливо выращенных на своем огородике.

Виталий Тагоров