Налог на огород хотят ввести в России: за кг проданных огурцов — плати!

Встречайте, зреет новый налог… https://wek.ru/nuzhno-bolshe-nalogov-gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-nalog-na-ogorod
Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении закон, предлагающий обложить граждан налогом на продажу излишков с их огородов. Похоже, числу попыток залезть россиянам в карман не будет счета. Еще «вчера» президент России Путин требовал от единороссов «не опускать партию ниже плинтуса» и «принимать ответственные решения», а уже сегодня есть смысл говорить о том, что «установка» выполнена сполна. Как оказалось, под конец ноября депутаты Государственной думы приняли закон о введении патента на торговлю излишками с дачных огородов, по крайней мере так его называют в народе.
Инициаторами этого документа стали, как и стоило ожидать, парламентарии от «Единой России». Судя по всему, народным избранникам все еще не дает покоя выживающий вопреки, а не благодаря российский пенсионер. Пожилых россиян заставляют работать на 5 лет дольше, не дают возможности рассчитывать на индексацию пенсии в случае трудоустройства после выхода на заслуженный отдых – в таких условиях многие из них выживают как раз за счет возможности продать у ближайшей остановки то, что выросло на их участках в дачном или садовом товариществе. Да и эти копейки быстро стараются оприходовать поставщики услуг ЖКХ, которые в следующем году получат возможность повысить тарифы дважды. В общем, количество тягот и лишений, выпавших на незавидную долю российского пенсионера, сложно сосчитать.
Но пенсионеры в России все время находят возможность выкрутиться. Возможно, именно этот парадоксальный факт и не дает депутатам покоя. В результате нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении закон, предлагающий обложить граждан налогом на продажу излишков с их огородов. Напомним, авторы этого документа выступили с предложением о введении специального патента, который приравняет селян и дачников к фермерам и позволит им сбыть определенное количество выращенной на своих огородах продукции. Сообщается, что стоимость такого патента на год будет варьироваться в пределах 54 700 – 210 480 рублей в зависимости от особенностей региона. Подробностей о том, как будут поступать с нарушителями нового закона, пока никто не приводит, однако уже сейчас понятно, что его собираемость постараются повысить именно за счет штрафов, вполне соизмеримых со стоимостью указанного патента. А это значит, что в обозримом будущем многие россияне лишатся возможности подзаработать, продав ведерко слив, яблок или огурцов, заботливо выращенных на своем огородике.
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Так то, огород — он для личных нужд.
Когда бывают излишки (чаще всего огурцы, кабачки и тыквы) — всегда просто раздавал друзьям-знакомым у которых нет огорода.
Продавать — даже в голову не приходило……
Так что мне — пофигу.
А вот тем, кто хочет осуществлять предпринимательскую деятельность — пусть налоги платят! При чем тут огород вообще?
P.S. Еще бабушкам не повезет, которым внуки с хилокского таскают овощи, а они их как собственноручновыращенные пытаются втюхивать. Но их не жалко вообще.
22 19
фантазиии власть имущих о новых сборах с населения не иссякает..вот еще одно предложение от Собянина :
Сергей Собянин в ответ на вопрос о высоком уровне штрафов для юрлиц за нарушение правил парковки подтвердил, что на последнем Госсовете передал в правительство РФ инициативу по привязке автоштрафов к доходу владельца автомобиля или к стоимости автомобиля, но подчеркнул, что это может быть лишь федеральным решением.
https://www.kommersant.ru/doc/3826781
и за новым мусорным тарифом скоро явно последует и ротенберговская «замена газовых счетчиков» — новые источники повышенного сбора с населения РФ…
8 11
У вас всё хорошо?
Я не знаю чем там кончится мусорная тема, но если бы вы хоть немного знали что происходит с мусором в нашем городе, вы бы тоже задумались что нужно что-то делать.
Если мусор в МКД вывозится, а кто за него платит? Правильно — жильцы дома. А в частном секторе хозяин даже контейнер ставить не обязан. А печка топится 9 месяцев в году, это 3-4 тонны угля, куда зола утилизируется? У тех кто ставит контейнер — в контейнер, у тех кто нет — на дорогу.
А меж тем зола вообще не является ни ТБО, ни ЖБО, это вообще отдельная статья отходов.
Что касается парковки в Москве — вы не москвич, не пишите то, о чем не знаете. Движение «Стопхам» не на пустом месте появилось.
Если вы хотите жить в стране в которой всё хорошо — нужно соблюдать законы, нравятся они или нет. Плохо становится тогда, когда начинается выборочное соблюдение законов. Вы считаете, что не нужно платить налоги с продажи овощей с огорода, хотя это относится к предпринимательской деятельности и фактически является вашим доходом. Чиновник считает, что он может брать откаты, ведь это именно он решает как деньги тратить. Вот так и живем.
13 14
123:
Радует, что все больше становятся разумных людей, которые хотят жить цивилизованно!
12 12
Я думаю, что большинство возмущены тем, что все больше и больше гайки закручиваются для тех, кто и так выживает с трудом. При этом государство с удовольствием помогает олигархам, пострадавшим от санкций. Как говорится: «Сто старушек — рубль».
14 13
Никола, может отсюда и все проблемы? Вместо того, чтобы люди сели и посчитали свой бюджет, на что им хватает, на что не хватает, сами для себя оценили что такое «прожиточный минимум», тогда бы было понятно насколько его поднимать не с позиции чиновников, а в реальном выражении: комуналка, оплата налогов, лекарства и так далее.
А то получается, что денег не хватает людям, которые на пенсии и вместо того, чтобы имея кучу свободного времени (далеко не все пенсионеры работают) собираться всем вместе и идти отстаивать свои права в местных администрациях, в областной — люди сидят сиднем на пятой точке и ищут способы как бы закон обойти вместо того, чтобы его изменить в свою пользу.
Благодаря СМИ в последнее время случаи вопиющего нарушения закона и нехватки финансирования стали всплывать быстрее, чем это было раньше, но это не панацея. Пока люди, которым нечем заняться сидят на диване и ничего не делают — в стране деньги будут выделяться тем, кто смог дойти до чиновников, которые ими могут распоряжаться. Олигархам это быстрее. Потому им и идут деньги. Они не сидят на месте, в надежде что всё рассосется — началось уменьшение доходов — сразу идут за помощью.
А большинство которым реально нужна помощь всё так же сидят на своей пятой точке и не шевелятся, в надежде что «прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно…»
Закон должен быть един для всех. Если бабушкам-дедушкам не хватает пенсии на оплату самого необходимого, это не повод нарушать закон и не платить налоги, это повод разобраться в чем проблема и ее решить.
6 8
В странах, на которые хочется равняться («загнивающая Европа» и пр.), малоимущие слои граждан и мелкие предприниматели полностью освобождаются от налогов. Более того, малоимущим назначаются хорошие пособия, субсидии, бесплатное жилье, питание. А у нас только побыстрее в гроб хотят загнать, чтобы не дай бог до пенсии не дожили.
7 6
А кто все бесплатное оплачивает? С работающих дерут конскими налогами!
7 5
Не такие уж и конские, вполне сравнимые с нашими. Только вот там эти налоги действительно работают на то, что называется «социальная справедливость», а у нас это уходит на помощь олигархам, которые за границей яхты и клубы покупают.
2 5
Так в России самые высокие «налоги» Если у вас есть масло в голове, то вы сами сможете всё посчитать
2 4
«Если у вас есть масло в голове, то вы сами сможете всё посчитать»
Масло видимо у вас в голове. Такое ощущение создаётся.
В Европе существенно выше налоги чем у нас. Цифры из недалёкого прошлого: у нас впп облагается налогом в 40%, а в Европе 50-60.
2 2
Никола, что там работает, Франция тебе в пример. Привести цитату из обращения Макрона к народу где он признает наличие нищих работающих? И налоги на богатых они вынуждены были уменьшить потому что капитал из Франции потек заграницу. А это проседание экономики, уменьшение налоговых поступлений. По итогу как видишь протесты.
А вы пишите что все ништяк
3 2
Самое главное запомните, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Если что-то бесплатно значит у кого-то на бесплатно отняли.
2 2
«А кто все бесплатное оплачивает?»
есть еще странный момент ) : Россия — единственная страна в мире, в которой четверть всего государственного бюджета засекречена. Нигде больше нет таких пропорций, при том что люди в России живут уже давно на уровне африканских стран, в том числе и крупнейшие мегаполисы.
При том, что у нас и так озвучены цифры бюджета на 2019 -2021 , где траты на армию и госчиновников в разы больше, чем на образование , медицину и социальную сферу …Может, на эту засекреченную часть кремлевские себе убежище где то создают в одной из стран Азии-африки? ))
1 3
«люди в России живут уже давно на уровне африканских стран, в том числе и крупнейшие мегаполисы.»
Ваши заезженные бредни никому не интересны.
Даже у нас в городе есть икея. А в Африке ее практически нет, один магазин в Марокко. Икея открывает магазины там где есть достаточная покупательная способность населения
2 2
вы че удалено? если бабушка ведро малины со своей дачи продала ей нужно патент на 54000 оформить или может я чет не поняла? и вообще я со своего огорода ничего не продавала но если понадобиться буду продавать и ничего платить никому не буду ни хрена себе нашли предпринимательскую деятельность! без моего патента не поху….деют.!
7 6
Поймают и впаяют штраф, а может приравняют продажу ягод с дачи к наркоторговле, со всеми вытекающими.
3 1
«Так в России самые высокие «налоги»»
для наших олигархов — де факто самые мизерные …кое кто из олигархов вообще «пособие» от государства получает )
а для остального народа, особенно бедноты — вполне кусачие налоги выходят, если считать их в совокупности роста тарифов и цен на всё …
и теперь не встречу НГ будем «праздновать», а повышение ндс, который так врежет по карману каждого обычного жителя, что мама не горюй…
1 3
Нижняя палата предложила, но подпишет-то потом этот закон Путин. А мы так и будем думать, что это депутаты плохие, а Путина переизберем на новый срок.
10 12
ну а я вот думаю, что идея правильная.
Хочешь зарабатывать собственным трудом — оформляй ИП и работай.
Хоть репетитор, хоть квартиры сдавать, хоть отделочник квартир, хоть коров разводи или теплицы строй на даче — в чем разница то?
10 16
Забудьте вы про путина, он уже политический труп!
4 2
Будем меняться, бартер налогом не облагается
10 8
Попробуйте бартером поменять машину или недвижимость — сразу (при отсутствии поводов для налоговых вычетов) с вас сострегут 13% от обмененного имущества, хотя дохода никто не получил.
5 5
Такое впечатление, что власть полностью утратила связь с реальностью. Она непрерывно повышает цены и тарифы ЖКХ, лишает людей пенсий и ликвидирует соцгарантии. При этом доходы населения продолжают падать.
и на эти падающие доходы власть вводит новые налоги — на тех же огородников , пытающихся заработать лишнюю копеечку со своего огорода..
если бы у людей , тем более пенсионеров , были бы нормальные доходы и пенсии, стали бы тратить время на это?
18 10
в данном случае просто наводит порядок. цель — чтобы все было цивилизованно и по закону.
ничего плохого не вижу.
P.S. Бузят те, кто хотят продолжать жить в беззаконье?
9 13
Я за цивилизацию и закон НО!
Каким образом определить размер налога? Допустим за все лето я продам 10 пучков редиски, 2 раза по 5-ти литровому ведру огурцов, 1 ведро помидоров и 20 стаканов малины. Какая будет сумма налога?
Патент в начале года купить даже за 5 тысяч не могу — пенсия маленькая. А если патент купила, а излишков не образовалось или заболела и не могла торговать? Вернут деньги за патент?
Ещё целый штат дармоедов чиновников-контролёров заведут, который ничего сам не производит и другим не даст произвести. Ну и кому от этого хорошо будет?
14 8
Да нет никаких дармоедов: ИП работают по упрощенке без проблем и легко.
Если хотите, работайте по налогам с доходов: продадите, подадите декларация,оплатите налоги — устраивает?
А вообще, уважаемая YYY, если уж лезете в бизнес, потрудитесь правила узнать, а не свои диктуйте — именно так делается в нормальном мире.
P.S. В западных странах перед тем как пожениться люди проводят многомесячные консультации с юристами, налоговиками и органами попечительства — положено знаете ли, чтобы не вляпаться.
Цивилизованные люди — это те, кто сначала узнают, оценивают, рассчитывают, а потом уже делают.
А чтобы все было качественно — привлекают специалистов там, где сами плохо разбираются
8 8
то естЬ прежде чем в кровать лезть вы спрашиваете куда и как?.. что за глупости вы несете
2 9
Вы тексты читаете или как? В койку залезть, как вы изящно выразились, и пожениться -это не одно и то же. Или вам это до сих пор непонятно, му-жи-чи-на?
7 2
Ну а что? У него хорошая позиция: залез в койку- женись.
Не этого ли многие женщины хотят?
А Leonnz — редкий вид, такого беречь надо.
3 2
порядок должен быть сперва в экономике — создайте рабочие места с достойными зарплатами и пенсиями, потом уже думайте о налогах…
при низкой покупательной способности населения и нефть по сто баксов не поможет ….недаром Китай понижает налоги для населения и предприятий ,чтобы поднять свой внутренний рынок продаж — но там власти думают о народе, а у нас о личном обогащении…
кстати,и эти «заработанные » в России деньги собственники продолжают выводить из страны — значит, здесь для них нет деловых перспектив,нет смысла вкладываться в нищающее население….
10 9
кадровые агенства и службы занятости свидетельствуют: мест достаточно и безработица маленькая.
Чего не идете то?
6 7
«кадровые агенства и службы занятости свидетельствуют: мест достаточно и безработица маленькая.Чего не идете то?»
Говорят, что в Москве кур доят, а как к нам привезут, то они только яйца несут!
2 4
«мест достаточно и безработица маленькая.»
угу ,вполне достаточно мест с маленькими зарплатами,да ….даже Голикова признала массовое наличие «работающих бедных » ….сейчас 20- 25 тыс -это только на поддерживание биологического выживания — еда, одежда, коммуналка и всё…
также она говорила примерно о 70-80 миллионах россиян, работающих неофициально — там либо непостоянные периодические подработки , либо работодателям выгоднее платить зарплату чуть больше на руки,чем переплачивать налоги государству…
в общем, вы живете в каких то розовых очках …
0 2
Чего действительно передергивать-то. Закон который позволяет пополнять бюджет за счет предпринимателей, которые в черную зарабатывают на перепродаже с/х продукцией — правильный закон.
11 7
Дачник, продавший лишнее ведро огурцов, — предприниматель? По такой логике и вы предпринимателем станете, когда по объявлению захотите продать старый диван или телефон.
10 11
Что вы несете. Точно в законе не разобрались и на ведро огурцов его примеряете.
А может вы сами продаете огурцы тоннами, а налоговой заявляете что это с дачного участка? Тогда понятно ваше негодование.
8 6
Ну так и у вас может быть канал серых поставок старых диванов и телефонов. Так что подал объявление на Авито — предъяви патент на торговлю данной категорией товаров!
3 5
При чем тут авито. Есть бабушка пенсионер с ведёрком малины, а есть здоровый дядька который на участке соорудил теплицы и выращивает огурцы тоннами на продажу. Есть разница или как?
5 4
«а есть здоровый дядька который на участке соорудил теплицы и выращивает огурцы тоннами на продажу. Есть разница или как?»
Вы сами то поняли? Вы с начала придумайте закон, по отделению безобидных овечек-дачников, от прожжённых перекупов, которые сроду ничего не платили. А вот потом, спекулянтов дерите по полной, а нищих не трогайте!
5 4
Очередной вброс, уважаемый ТС. Выкладывая перепечатки, пожалуйста выкладывайте ссылки на конкретные документы. А то ваш опус сродни -На заборе написано…..
12 4
нет, власть таки съезжает с катушек :
Что ни день, то новое чудо из депутатских уст. Штрафы за отказ трудиться за низкую зарплату
Новый красноречивый оратор – Сергей Вострецов.
…Он хочет направить людей с высшим образованием на неквалифицированную работу, а если те начнут сопротивляться – штрафовать по-черному.
По его словам, чиновничьи кабинеты и такие структуры, как «Газпром», не могут вместить всех желающих, кому-то надо быть малярами и уборщицами.
…Дипломированная уборщица украсит любое ведомство, ею будут очень гордиться. А если у человека два-три высших образования, тоже ничего страшного, будет уборщица с двумя дипломами или с ученой степенью.
…Народный избранник сетует, что люди слишком долго, годами, ищут работу под себя, так нельзя. «Странные люди», — сказал Вострецов.
По его мнению, с таким подходом к трудоустройству никакого прожиточного минимума, никакой государственной помощи безработным не хватит, пусть идут красить заборы, печь пироги, словом, перебираются с государственной шеи на собственную.
Более того, оратор особо подчеркнул, что сам он, если так уж жизнь сложится, поедет в деревню. Будет мыть пол, топить печь, доить корову, и в его биографии есть подобный опыт.
…этому же изобретателю принадлежит законопроект о штрафах неработающих россиян за неуплату взносов в социальные фонды.
Вострецов посчитал, что таких тунеядцев в стране 18 миллионов. Многие из них, по его убеждению, самозанятые, то есть имеют доход, хотя официально не работают, и если каждого хорошенько прижать, можно будет пополнить бюджет и соответственно иметь средства на зарплату депутатам, в том числе и ему лично.
…Нехорошо это, считает депутат, что люди официально не работают и претендуют на бесплатную медицинскую помощь и пенсию на старости лет.
Избавлены от штрафов будут только официально зарегистрированные безработные, получатели социальных пенсий, студенты и несовершеннолетние граждане.
https://zen.yandex.ru/media/poleznyiblog/chto-ni-den-to-novoe-chudo-iz-deputatskih-ust-shtrafy-za-otkaz-truditsia-za-nizkuiu-zarplatu-5bf8314c234b3200aa04567f?&from=feed
это никакого мата не хватает на такое «государство»..
4 11
Что, правда глаза колет?
6 5
А как такая схема:
Огурцы в подарок, а вот ведро 300 рублей. Огурцы никто не продавал…
2 2
Господа болтуны, читайте первоисточники! Приобретать патент на продажу надо фермерам, а не бабушкам!
2 2