Чиновница «никто не просил вас рожать» вернулась на работу в правительство
Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получила выговор и вышла на работу в своем прежнем статусе. Об этом свидетельствуют два распоряжения губернатора, №250 и №251, оказавшиеся в распоряжении «URA.RU».
Первым документом глава региона Евгений Куйвашев объявил Ольге Глацких выговор за «нарушение положений Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года №885 „Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих“» и «допустившей некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи в ходе проведения выездной встречи в Кировградском городском округе».
Вторым распоряжением губернатор разрешил в связи с завершением проверки в отношении Ольги Глацких допустить ее к исполнению обязанностей по замещаемой государственной должности с 10 декабря. В прежней должности чиновница проработает два месяца, пока будет ликвидироваться созданный специально под нее департамент молодежной политики.
Осенью Ольга Глацких разожгла федеральный скандал своим высказыванием о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи». Видео взорвало соцсети, чиновница попала в «Вечерний Ургант», была обсмеяна на премии «Человек года — 2018» и КВН, ей посвятили песни уральские рокеры и отколовшийся участник «Уральских пельменей». Весь последний месяц в отношении чиновницы велась служебная проверка, итогом которой и стало упразднение ее департамента путем присоединения его к министерству образования Свердловской области.
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В чиновьичем мире России главным критерием подбора кадров является не профессионализм, не работа на общество а исключительно лояльность к власти и лизоблюдство.
Тому множество примеров, когда такие как Ройзман выдавливаются из руководителей города, а такие как Глацких, Мутко, Рогозин и т.д. и т.д. что бы ни натворили всегда будут непотопляемы, при деле и при теле….
Именно непрофессионализм власти сейчас и несет в себе главную угрозу государству-империи под названием Российская «Федерация».
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Позор такой власти! Других слов нет.
Завтра такая скажет — лечить вас мы не нанимались, и все это с пониманием проглотят, потому что не увольняют таких зарвавшихся.
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