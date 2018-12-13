КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Продам комнату
ПРОДАМ СТУДИЮ С РЕМОНТОМ / 950 000руб/ 89134819144
продам 1-ю квартиру РОГАЧЕВА,18А!!!СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
продам 1-Ю 37кв.м.-РЯДОМ С ТЦ"ГЕРМЕС"/89134819144
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Аванс январской пенсии выплатят в декабре

14 100 рублей составит МРОТ с 1 января 2019 года в Бердске

От строительства «Северного потока-2» как «политического проекта» отказалась Европа

Не боится появления дыр на дороге по улице Лунной мэр Бердска

Чиновница «никто не просил вас рожать» вернулась на работу в правительство

Замглавы Бердска: Зарплата строителям школы в Южном выплачивается вовремя

Заменят уничтоженные вандалами 10 щитов на аллее Славы возле McDonald’s в Бердске

Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов в России

Знахарь изнасиловал 200 женщин во время спиритического сеанса

Накопительную часть пенсии опять заморозили власти России

Последние комментарии



Чиновница «никто не просил вас рожать» вернулась на работу в правительство

Осенью Ольга Глацких разожгла федеральный скандал своим высказыванием о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи».

13.12.2018 Фото: gimnastikasport.ru 2 коммент.
 
Чиновница «никто не просил вас рожать» вернулась на работу в правительство

Чиновница «никто не просил вас рожать» вернулась на работу в правительство

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получила выговор и вышла на работу в своем прежнем статусе. Об этом свидетельствуют два распоряжения губернатора, №250 и №251, оказавшиеся в распоряжении «URA.RU».
Первым документом глава региона Евгений Куйвашев объявил Ольге Глацких выговор за «нарушение положений Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года №885 „Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих“» и «допустившей некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи в ходе проведения выездной встречи в Кировградском городском округе».

Вторым распоряжением губернатор разрешил в связи с завершением проверки в отношении Ольги Глацких допустить ее к исполнению обязанностей по замещаемой государственной должности с 10 декабря. В прежней должности чиновница проработает два месяца, пока будет ликвидироваться созданный специально под нее департамент молодежной политики.

Осенью Ольга Глацких разожгла федеральный скандал своим высказыванием о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи». Видео взорвало соцсети, чиновница попала в «Вечерний Ургант», была обсмеяна на премии «Человек года — 2018» и КВН, ей посвятили песни уральские рокеры и отколовшийся участник «Уральских пельменей». Весь последний месяц в отношении чиновницы велась служебная проверка, итогом которой и стало упразднение ее департамента путем присоединения его к министерству образования Свердловской области.

Источник: ura.news


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Аванс январской пенсии выплатят в декабре 14 100 рублей составит МРОТ с 1 января 2019 года в Бердске Независимое СМИ из Бердска получит более 1 млн рублей от власти города

(2) Комментариев

  1. Вадим

    В чиновьичем мире России главным критерием подбора кадров является не профессионализм, не работа на общество а исключительно лояльность к власти и лизоблюдство.
    Тому множество примеров, когда такие как Ройзман выдавливаются из руководителей города, а такие как Глацких, Мутко, Рогозин и т.д. и т.д. что бы ни натворили всегда будут непотопляемы, при деле и при теле….
    Именно непрофессионализм власти сейчас и несет в себе главную угрозу государству-империи под названием Российская «Федерация».

    Thumb up 4 Thumb down 1

  2. житель города

    Позор такой власти! Других слов нет.
    Завтра такая скажет — лечить вас мы не нанимались, и все это с пониманием проглотят, потому что не увольняют таких зарвавшихся. :(

    Thumb up 4 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика