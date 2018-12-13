Чиновница «никто не просил вас рожать» вернулась на работу в правительство

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, получила выговор и вышла на работу в своем прежнем статусе. Об этом свидетельствуют два распоряжения губернатора, №250 и №251, оказавшиеся в распоряжении «URA.RU».

Первым документом глава региона Евгений Куйвашев объявил Ольге Глацких выговор за «нарушение положений Указа Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 года №885 „Об утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих“» и «допустившей некорректные высказывания по вопросу государственной политики в отношении детей и молодежи в ходе проведения выездной встречи в Кировградском городском округе».

Вторым распоряжением губернатор разрешил в связи с завершением проверки в отношении Ольги Глацких допустить ее к исполнению обязанностей по замещаемой государственной должности с 10 декабря. В прежней должности чиновница проработает два месяца, пока будет ликвидироваться созданный специально под нее департамент молодежной политики.

Осенью Ольга Глацких разожгла федеральный скандал своим высказыванием о том, что «государство не просило никого рожать» и «ничего не должно молодежи». Видео взорвало соцсети, чиновница попала в «Вечерний Ургант», была обсмеяна на премии «Человек года — 2018» и КВН, ей посвятили песни уральские рокеры и отколовшийся участник «Уральских пельменей». Весь последний месяц в отношении чиновницы велась служебная проверка, итогом которой и стало упразднение ее департамента путем присоединения его к министерству образования Свердловской области.

Источник: ura.news