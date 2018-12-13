КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ую на Кристальной 89137313888 Ирина
Продам 1-ую Микрорайон, 4 89137313888 Ирина
Продам 1-комнатную квартиру
Продам комнату
ПРОДАМ СТУДИЮ С РЕМОНТОМ / 950 000руб/ 89134819144
продам 1-ю квартиру РОГАЧЕВА,18А!!!СРОЧНАЯ ПРОДАЖА
продам 1-Ю 37кв.м.-РЯДОМ С ТЦ"ГЕРМЕС"/89134819144
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Аванс январской пенсии выплатят в декабре

14 100 рублей составит МРОТ с 1 января 2019 года в Бердске

От строительства «Северного потока-2» как «политического проекта» отказалась Европа

Не боится появления дыр на дороге по улице Лунной мэр Бердска

Чиновница «никто не просил вас рожать» вернулась на работу в правительство

Замглавы Бердска: Зарплата строителям школы в Южном выплачивается вовремя

Заменят уничтоженные вандалами 10 щитов на аллее Славы возле McDonald’s в Бердске

Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов в России

Знахарь изнасиловал 200 женщин во время спиритического сеанса

Накопительную часть пенсии опять заморозили власти России

Последние комментарии



Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов в России

Срок обследования онкобольным теперь не 30 дней, а 14. В обследование входят КТ, МРТ, ангиография и прочие диагностические исследования.

13.12.2018 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов в России

Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов в России

Помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек также отметил, что в программе госгарантий впервые появился норматив по профилю «онкология».
Современные и дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) в рамках утвержденной 10 декабря программы госгарантий. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек.
Ранее в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019-2021 годы. По словам помощника министра здравоохранения, в целом все финансирование лекарств из перечня ЖНВЛП пропорционально увеличено.

«Перечень обновлен, расширен, в него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии онкологических пациентов», — сказал Флек. В программе госгарантий также впервые появился норматив по профилю «онкология», как в объемах медицинской помощи, оказываемой в дневных и в круглосуточных стационарах, так и нормативы финансового обеспечения этих объемов.

Флек напомнил, что только на лекарственное обеспечение будет дополнительно направлено 70 млрд рублей, отдельно будет мониториться движение этих средств, чтобы они были потрачены только на лекарства.

Сроки ожидания диагностических мероприятий, согласно утвержденной программе госгарантий, сокращены в два раза. «Пациент с онкологией ждать обследований в течение 30 дней не может, это для данного заболевания непозволительно. Поэтому правительство устанавливает предельный срок ожидания этих обследований — до 14 дней. Туда входят КТ, МРТ, ангиография и прочие диагностические исследования, без которых диагноз трудно выставить», — сказал помощник министра.

В программу госгарантий оказания медицинской помощи включены и мероприятия, направленные на раннюю выявляемость онкозаболеваний. «Параллельно с этим в рамках национальных проектов запланировано переоборудование онкологических диспансеров, подготовка онкологов и обеспечение медицинскими кадрами, создание референс-центров и центров амбулаторной онкологии», — добавил Флек.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Аванс январской пенсии выплатят в декабре 14 100 рублей составит МРОТ с 1 января 2019 года в Бердске Независимое СМИ из Бердска получит более 1 млн рублей от власти города

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика