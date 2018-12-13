Дорогостоящую химиотерапию включили в перечень жизненно важных препаратов в России

Помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек также отметил, что в программе госгарантий впервые появился норматив по профилю «онкология».

Современные и дорогостоящие лекарственные препараты для химиотерапии включены в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов (ЖНВЛП) в рамках утвержденной 10 декабря программы госгарантий. Об этом сообщил ТАСС помощник министра здравоохранения РФ Виталий Флек.

Ранее в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатного оказания медпомощи на 2019-2021 годы. По словам помощника министра здравоохранения, в целом все финансирование лекарств из перечня ЖНВЛП пропорционально увеличено.

«Перечень обновлен, расширен, в него включены современные, наиболее эффективные, дорогостоящие препараты для химиотерапии онкологических пациентов», — сказал Флек. В программе госгарантий также впервые появился норматив по профилю «онкология», как в объемах медицинской помощи, оказываемой в дневных и в круглосуточных стационарах, так и нормативы финансового обеспечения этих объемов.

Флек напомнил, что только на лекарственное обеспечение будет дополнительно направлено 70 млрд рублей, отдельно будет мониториться движение этих средств, чтобы они были потрачены только на лекарства.

Сроки ожидания диагностических мероприятий, согласно утвержденной программе госгарантий, сокращены в два раза. «Пациент с онкологией ждать обследований в течение 30 дней не может, это для данного заболевания непозволительно. Поэтому правительство устанавливает предельный срок ожидания этих обследований — до 14 дней. Туда входят КТ, МРТ, ангиография и прочие диагностические исследования, без которых диагноз трудно выставить», — сказал помощник министра.

В программу госгарантий оказания медицинской помощи включены и мероприятия, направленные на раннюю выявляемость онкозаболеваний. «Параллельно с этим в рамках национальных проектов запланировано переоборудование онкологических диспансеров, подготовка онкологов и обеспечение медицинскими кадрами, создание референс-центров и центров амбулаторной онкологии», — добавил Флек.

Источник: ТАСС